Altındağ Gençlik Merkezleri Arası Satranç Turnuvası ve Mangala Turnuvası’nda dereceye giren çocuklar ödüllerini aldı

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi’ndeki ödül töreninde Altındağlı çocuklar,kupalarına ve madalyalarına kavuştu.

Turnuvalarda ilk dörde giren Altındağlı çocuklara bisiklet, tablet, dron ve scrabble isimli zekâoyunu hediye edildi.

Şampiyon tüm Altındağlı çocuklar

6. Geleneksel Gençlik Merkezleri Arası Satranç Turnuvası’nın şampiyonu bu yıl Aydınlıkevler Gençlik Merkezi’nden Can Aksel oldu. 2.liği Beşikkaya Gençlik Merkezi öğrencilerinden Devrim Baran Kotak elde etti. Turnuvanın 3.sü Çamlık’tan Yasin Alver olurken 4.lük ise Ahmet Açıksöz ile Gülpınar Gençlik Merkezi’ne gitti. Mangala turnuvasında dereceye giren yarışmacılarda hediyelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Feridun Çelik Gençlik Merkezi öğrencilerinden Suat Can ve İpek Usta mangala turnuvasında finalde karşılaştı. Suat Can, şampiyonluğu göğüslerken aynı merkezden arkadaşı İpek Usta, kürsünün 2. sırasında yer aldı. Karacaören Gençlik Merkezi, İpek Nur Türk ile 3., Önder Gençlik Merkezi ise Rümeysa Işık ile 4. oldu.

“Bir gün satranç öğretmenimi de yeneceğim”

Satrançta 1. olan Aydınlıkevler Gençlik Merkezi’nden Can Aksel, satranç taşlarıyla anasınıfı yıllarında tanıştığını söyledi.Satrancın inceliklerini gençlik merkezinde öğrendiğini vurgulayan Can Aksel: “Satranç hocam ile çok sayıda maç yaptım. Ama şimdilik kazanmak nasip olmadı. Bir gün onu da yeneceğim” dedi.

Mangala şampiyonu Suat Can ise, “ Gençlik merkezinin okul derslerimize çok faydası oluyor. Bu merkezlerde sosyalleşiyoruz. Pek çok etkinliğe katılıyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Veysel Başkan’a çok teşekkür ederiz.” diyerek duygularını dile getirdi.