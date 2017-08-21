Altındağ Kurban Satış Merkezi'ne yoğun ilgi

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin Ankara’ya kazandırdığı Altındağ Kurban Satış Merkezi, Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala yine ilgi odağı…

Türkiye’nin en büyük ve en modern Kurban Satış Merkezi , Türkiye’nin dört bir tarafından gelen kurban satıcılarına kapılarını bu yıl da açtı. Kurban satıcıları, bu merkezde hem konforlu satışlar geçekleştiriyor hem de hijyenik ortamda konaklama fırsatı buluyor.

7500 büyük ve küçükbaş hayvanın satışa sunulduğu Karapürçek Kurban Satış Merkezi hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Türkiye’nin en büyük ve modern satış merkezlerinden biri burası. Kurban satıcılarının rahat etmesi için gerekli koşulları sağlamakla birlikte özellikle hijyeni çok önemsiyoruz. Tüm Ankaralıları kurban almaya Karapürçek Satış Merkezi’ne bekliyoruz.” dedi.

MODERN SATIŞ MERKEZİ

Karapürçek Kurban Satış Merkezi yaklaşık 200 dönüm arazi üzerine kurulu. 362 hayvan barınağının yer aldığı tesiste kurban satıcıları için her şey düşünüldü. Mescitten, abdesthaneye, kafeteryadan, satıcıların duş alacakları, yemek yiyecekleri yerlere kadar her şey bu merkezde mevcut… Ayrıca bu tesiste bulunan kurbanlıklar, veteriner hekim kontrollerine de tabi tutuluyor.

Bu yıl da Türkiye’nin çeşitli yerlerinden kurbanlıklarını satmaya gelen hayvancılar tesisteki yerlerini aldı. Hayvan barınaklarına yerleştirilen yaklaşık 7500 büyük ve küçükbaş hayvan, yeni sahiplerini beklemeye başladı. Kurban satıcılarının büyük ilgi gösterdiği tesiste hiç boş yer kalmadı. Kurban Bayramı na sayılı günler kala vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği tesiste, satışlar kurbanlık sahiplerinin yüzünü güldürdü. Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri ve veteriner hekimler tarafından sağlık kontrollerinin ve denetimlerin bir an olsun ihmal edilmediği tesisten, vatandaşlar gönül rahatlığıyla kurbanlık alışverişi yapabiliyor.

“ BİZİM İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ”

Altındağ Belediyesi Kurban Satış Merkezi ’ne Kars’tan gelerek kurbanlık satan Sıddık Ataş: “Bu tesiste çok rahat ettik. Bizim için her şey düşünülmüş. Tesiste duş alma imkânımız bile var” dedi. Tesisin düzeninden de bahseden Sıddık Ataş, hayvanların tesiste veteriner kontrolünden geçtiğini ve barınakta ki hayvan gübrelerinin devamlı olarak temizlendiğini bu sayede barınakların ı temiz kaldığını belirtti.

“ BU TESİSTE DÜZEN VAR”

Yine Kars’tan akrabası ile gelerek kurban satışı yapan İsmet Ataş, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin bu tesisi yaparak bölgedeki büyük bir ihtiyacı giderdiğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tesiste bir düzen var. Devamlı olarak denetleniyor ve temizliğine önem veriliyor. Sağlıklı bir ortamda Ankaralılar kurbanlık bakabiliyor ve rahat rahat gezebiliyorlar.” Dedi

BAŞKAN TİRYAKİ: “TÜM ALTINDAĞLILARI MERKEZİMİZE BEKLİYORUZ.”