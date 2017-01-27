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Altındağ yeşil alanları, kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve değişen havasıyla 2017 yılında iyice değerlenecek

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Altındağ yeşil alanları, kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve değişen havasıyla 2017 yılında iyice değerlenecek
Altındağ’ın çehresini değiştiren yatırımların yapım süreciyle yakından ilgilenen ve sık sık çalışmaları yerinde inceleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi dondurucu soğuk bile durduramadı.

Sabahın erken saatlerinde, denetleme turuna çıkan Başkan Tiryaki, 2017 yılına damga vuracak dev parkların yapılacağı alanları gezdi. 2017 yılında her biri devasa büyüklükte ve Altındağ’ın değerine değer katacak parkların yapımına ağırlık verileceğini belirten Başkan Tiryaki, “Altındağ yeşil alanları, kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve değişen havasıyla 2017 yılında iyice değerlenecek.” dedi.

“Çalışmalar hız kazansın.”

Ankara’nın dondurucu soğuğuna rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Başkan Tiryaki, Aktaş, Ulubey, Doğu Mahallesi, Gültepe, Alemdağ ve Feridun Çelik mahallelerine yapılması kararlaştırılan park alanlarını ve Altınköy Açık Hava Müzesi içerisinde yapımı devam eden at manejini gezdi.  Tüm park alanlarını tek tek gezen Başkan Tiryaki, tüm çalışmaların hız kazanması talimatını verdi. Tiryaki “Altındağ Belediyesi olarak en önemli özelliğimiz hızlı olmamız… Söz verdiğimiz yatırımı hemen hayata geçiriyor ve kısa sürede bitiriyoruz. Gece gündüz Altındağ’ın geleceği için çalışıyor ve hep daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

“2017 yılında devasa parklar yapacağız.”

Altındağ’ın günün 24 saati bakımlı olan, her biri devasa büyüklükteki parklarıyla fark yarattığının altını çizen Başkan Tiryaki, yeni yapılacak parklar hakkında şu bilgileri verdi:

“ Bu yıl içinde yapılacak olan parklarımızın en küçüğü 10 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Aktaş’ta 23595 no’lu adada, Ulubey’de 24032-24040 no’lu adaların yanında, Doğu Mahallesi’nde 24470 no’lu adada, Gültepe’de 24504 no’lu adanın yanında, Alemdağ’da 21884 no’lu adada ve Feridun Çelik Mahallesi’nde 24548/2 no’lu parselde park yapımları başlayacak. Ayrıca Altınköy’ün içinde bir de at maneji yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl başladığımız ve yapımı devam eden parklarımız da var. Onların da hızla tamamlanması için var gücümüzle çalışıyoruz.”  

“Sahip olduğumuz yeşil alan miktarı ve parklar kadar medeniyiz...”

Bir kentteki yeşil alan ve park miktarının, o kentteki medeniyetin ve modernliğin göstergesi olduğunu bir kez daha vurgulayan Başkan Tiryaki, “Sahip olduğumuz yeşil alan miktarı ve parklar kadar medeniyiz... Bugün gelişmiş Avrupa ülkelerine bakıldığında, çocukların özgürce oynayabildiği parkların, yeşil alanların, ağaçlandırma alanlarının ne kadar fazla olduğunu görebiliriz. Altındağ’ın dünya başkentleriyle yarışır bir seviyeye gelmesi için, biz de çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz.” dedi. 

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