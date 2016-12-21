  • BIST 77.508
  • Altın 127,591
  • Dolar 3,5119
  • Euro 3,6723
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C

Altındağ’a kar yağdı, bölgede ne yollar kapandı ne de ulaşım aksadı

»
Altındağ’a kar yağdı, bölgede ne yollar kapandı ne de ulaşım aksadı
Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 100 personel, 4 kar küreme ve tuzlama aracı, 4 küçük ölçekli kepçe (JCB), 3 greyder ve 3 tuz ekibiyle Altındağ’ın yollarını karış karış temizleyen ekipler, ulaşımı en elverişli hale getirdi. 60 kişilik bir ekip ise tretuvarları temizleyerek kayma, düşme gibi muhtemel tehlikelerin önüne geçti.

Çalışmalar Altındağ’ın her yerinde…

Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, 24 saat görev başında... Dün gece boyunca yağan kar sonrası anında harekete geçen ekipler, bölgede özverili bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Altındağ’ın tamamını kapsayan çalışmalarda özellikle toplu taşıma yol güzergâhlarını, okul çevrelerini, köy yollarını ve rampaları kardan arındırırken tuzlama yapmayı da ihmal etmedi. Altındağ Belediyesi’nin çalışmaları vatandaştan tam not aldı.

“İlçede kapalı yol yok.”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, dün gece başlayan yoğun kar yağışının ilçede bazı noktaları olumsuz etkilediğini belirterek, bu duruma hızla önlem aldıklarını söyledi. Karla birlikte hemen harekete geçtiklerinin altını çizen Başkan Tiryaki, ekiplerin halen bölgede çalıştığını dile getirdi. Başkan Tiryaki, amaçlarının ulaşımı daha kolay bir hale getirmek olduğunu vurguladı ve ilçede kapalı yol bulunmadığına dikkat çekti. Tuzlama çalışmalarıyla da olası trafik kazalarının önüne geçtiklerini kaydeden Başkan Tiryaki, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Altındağ’da yatırımların ardı arkası kesilmiyor02 Aralık 2016 Cuma 13:59
  • Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi öğrencileri, Uluslararası Canlandırma Atölyesi’nde çizgi film dersi aldı30 Kasım 2016 Çarşamba 10:44
  • Altındağ Beşikkaya Mahallesi’ne yapılan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi29 Kasım 2016 Salı 11:49
  • Yeni Altındağ Belediyespor Bölgesel Amatör Lig’in 10. Haftası’nda Kayseri Şekerspor’u ağırladı28 Kasım 2016 Pazartesi 16:33
  • Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasadan faydalanmak isteyen vatandaşlar Altındağ Belediyesi’ne akın etti25 Kasım 2016 Cuma 15:50
  • Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin elinden yeni bir ödül daha aldı25 Kasım 2016 Cuma 13:23
  • Lider olan Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in 9. Haftası’nda 2. sBağlantııradaki Aksaray’a konuk oldu21 Kasım 2016 Pazartesi 17:33
  • Yeni Altındağ Belediyespor Futbol Kulübü’nü makamında kabul eden Başkan Tiryaki, Aksaray maçı öncesi takıma moral verdi18 Kasım 2016 Cuma 10:26
  • Her hafta okul ziyareti yapan Başkan Tiryaki, bu seferde Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileriyle buluştu17 Kasım 2016 Perşembe 15:22
  • Altındağ Belediyesi, Altındağ’da konut yapmak isteyen müteahhitlere müjde niteliğinde bir karar aldı17 Kasım 2016 Perşembe 12:00
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim