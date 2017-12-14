Altındağ’da kentsel dönüşüm çalışmalarına son sürat devam eden Altındağ Belediyesi, yol açma çalışmalarını da sürdürüyor

Bu zamana kadar 400 km yeni yol açımı gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, 2 arabanın bile yan yana geçmekte zorlandığı caddeleri de genişletiyor.

Altındağ’da, Ankara-İstanbul arası kadar yeni yol açtıklarını ifade eden Başkan Tiryaki, bu yollara atılan asfaltın ise 1 yılda 100 bin tonu bulduğunu söyledi. Altındağlı vatandaşlara, çalışmalara verdikleri destekten dolayı da teşekkür eden Başkan Tiryaki, açılan yollarda atılan her adımın Altındağlı vatandaşlara mutluluk getirmesini temenni etti.

“Ankara-İstanbul arası kadar yeni yol açtık.”

Göreve geldiği ilk günden itibaren yıkım ve yol açma çalışmaları nı çok önemsediğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “İmar planları biten yerlerde hızla yollar açtık, açmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar Altındağ’da 400 km yeni yol açarak, Altındağ’da yapılaşmanın önündeki engellerden birini de kaldırmış olduk. “ dedi. Başkan Tiryaki yapılan çalışmalar hakkında şunları kaydetti: