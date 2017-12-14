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Altındağ’da kentsel dönüşüm çalışmalarına son sürat devam eden Altındağ Belediyesi, yol açma çalışmalarını da sürdürüyor

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Altındağ’da kentsel dönüşüm çalışmalarına son sürat devam eden Altındağ Belediyesi, yol açma çalışmalarını da sürdürüyor
Bu zamana kadar 400 km yeni yol açımı gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, 2 arabanın bile yan yana geçmekte zorlandığı caddeleri de genişletiyor.

Altındağ’da, Ankara-İstanbul arası kadar yeni yol açtıklarını ifade eden Başkan Tiryaki, bu yollara atılan asfaltın ise 1 yılda 100 bin tonu bulduğunu söyledi.  Altındağlı vatandaşlara, çalışmalara verdikleri destekten dolayı da teşekkür eden Başkan Tiryaki, açılan yollarda atılan her adımın Altındağlı vatandaşlara mutluluk getirmesini temenni etti.

“Ankara-İstanbul arası kadar yeni yol açtık.”

Göreve geldiği ilk günden itibaren yıkım ve yol açma çalışmalarını çok önemsediğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki,  “İmar planları biten yerlerde hızla yollar açtık, açmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar Altındağ’da 400 km yeni yol açarak, Altındağ’da yapılaşmanın önündeki engellerden birini de kaldırmış olduk. “ dedi. Başkan Tiryaki yapılan çalışmalar hakkında şunları kaydetti:

“Türkiye'nin en hızlı kentsel dönüşümünün gerçekleştiği Altındağ'da vatandaşlarımızın yol ihtiyacını karşılamak ve sorunsuz seyahat etmeleri için yoğun bir mesai gerçekleştiriyoruz. Gecekondulardan arınan ve modern yapılara kavuşan mahallelerimizde yol genişletme çalışmaları ile birlikte asfalt çalışmaları da koordinasyonlu bir şekilde ilerliyor. Yeni yolları ve sokaklarımızı yaya öncelikli olarak planlıyoruz. Yeni yolları baştan sona asfaltlamakla beraber, sokaklarımızda planlı bir çalışma ve ihbarlara göre anında müdahale ederek sorunsuz bir sezon geçirme gayretindeyiz. Sezon sonuna kadar asfaltlama çalışmalarımız devam edecek ve Altındağ'da kış iyice başlayana kadar bütün sokaklarımızı modern hale getirmeye devam edeceğiz.” 

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