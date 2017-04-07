Altındağ’da yaşayan engelli bireyler ağaç dikerek, moral depoladılar

Dezavantajlı gruplara yönelik projeleri ile dikkat çeken Altındağ Belediyesi, engelli bireylerin katılımı ile “ağaç dikme” etkinliği düzenledi.

Farklı engelleri bulunan 30 kişi ile Önder Kadın Eğitim Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 30 çam ağacı dikildi.

“Kızımın da artık dikili bir ağacı var”

İşitme engelli Arzu Çilingir, annesi ile birlikte katıldığı etkinlikte çok mutlu dakikalar geçirdiğini belirtti. Önce kendi elleriyle ağacını diken Arzu Çilingir, daha sonra diktiği fidanı suladı. Arzu Çilingir’in annesi, “Kızımın da artık hayatta bir dikili ağacı var. Gerçekten bu günü ikimiz de hiç unutmayacağız. Ve Önder Kadın Eğitim Kültür Merkezi’ne gelerek ağacımızla sürekli ilgileneceğiz. “ dedi.

Ağaç diken Bilge Çoban ise annesinin yardımıyla duygularını şöyle aktardı: “Bugün çok mutluyum. Hayatımda ilk defa ağaç dikiyorum. Artık benimde bir ağacım var.Sık sık gelip ağacıma bakacağım. Onu sulayacağım. O ağaç büyüyecek. Çiçek açacak. Bugün benim için çok güzeldi. Altındağ Belediyesi’ne teşekkür ederim. ”