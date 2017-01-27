Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri sayesinde sömestr tatilini de en verimli şekilde değerlendiren Altındağlı gençler, her günlerini dolu dolu geçiriyor.

Karne başarılarıyla Altındağ’ın gururu olan ve iyi bir karne hediyesini hak eden altın gençler, Elmadağ Kayak Merkezi’nde gönüllerince eğlendi. Kendileri için organize edilen kayak etkinliğine büyük ilgi gösteren Altındağlı gençler, doya doya eğlendi. Gençlerin kahkahaları Elmadağ’da yankılandı Karacaören Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi ve Yıldıztepe Ali Kuşçu Gençlik Merkezi üyesi öğrencilerle başlayan kayak etkinliği, altın gençlerin büyük beğenisini topladı. Bol bol kartopu oynayan ve kızaklarla kayan merkez üyelerinin kahkahaları Elmadağ’da yankılandı.