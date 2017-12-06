Altındağlı çocuklar, ‘Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmaz’ dedi ve bir kez daha alınması gereken sosyal sorumlulukları herkese hatırlattı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bir programa imza atan Altındağlı çocuklar, engelli arkadaşlarının yanında oldu.

Engelleri omuz omuza aştılar

Aydınlıkevler Abdürrahim Karakoç, Çamlık Cahit Zarifoğlu ve Ulubey Ertuğrul Gazi Gençlik Merkezi öğrencileri, engelli arkadaşlarına bir kez daha destek verdi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’ndeki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına Altındağlı çocuklar damga vurdu. Bazen hüzünlü bazen de her şeye inat hayata tutunmaya odaklı mesajlar veren Altındağlı çocukların sloganı ‘Hayatınızda ben de varım’ oldu. Karacaören ve Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyeleri ile Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulu, Göreneller Görme Engelliler Ortaokulu, Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Ortaokulu ve Çağdaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri programı izleyenler arasında yer aldı.

Hep bir ağızdan ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısı söylendi