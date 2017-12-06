Altındağlı çocuklar, ‘Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmaz’ dedi ve bir kez daha alınması gereken sosyal sorumlulukları herkese hatırlattı

Engelleri omuz omuza aştılar
Aydınlıkevler Abdürrahim Karakoç, Çamlık Cahit Zarifoğlu ve Ulubey Ertuğrul Gazi Gençlik Merkezi öğrencileri, engelli arkadaşlarına bir kez daha destek verdi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’ndeki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına Altındağlı çocuklar damga vurdu. Bazen hüzünlü bazen de her şeye inat hayata tutunmaya odaklı mesajlar veren Altındağlı çocukların sloganı ‘Hayatınızda ben de varım’ oldu. Karacaören ve Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyeleri ile Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulu, Göreneller Görme Engelliler Ortaokulu, Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Ortaokulu ve Çağdaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri programı izleyenler arasında yer aldı.
Hep bir ağızdan ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısı söylendi
Yaklaşık 100 engelli çocuğun katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal Marşı’na Çamlık Cahit Zarifoğlu Gençlik Merkezi öğrencileri, işaret diliyle eşlik etti. Ulubey Ertuğrul Gazi Gençlik Merkezi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu Tuzsuz Deli Bekir orta oyununda kahkahalar havada uçuştu. Pandomim gösterisinde önemli mesajlar veren Aydınlıkevler Abdürrahim Karakoç Gençlik Merkezi öğrencileri ise arkadaşlarıyla birlikte engelleri sessiz ama derinden aşma kararı aldı. İlkim Eylül İlk’in seslendirdiği şarkılara eşlik eden engelli çocuklar, doyasıya eğlendi. Hacivat ve Karagöz ile bir kez daha sahne alan Ulubey Ertuğrul Gazi Gençlik Merkezi öğrencileri, Hayat Bayram Olsa şarkısını işaret diliyle söyledi.
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