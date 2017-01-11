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Altındağlı çocuklar, “okuma atölyesi”sinde hem kitap okuyor, hem yeteneklerini geliştiriyor hem de doyasıya eğleniyor

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Altındağlı çocuklar, “okuma atölyesi”sinde hem kitap okuyor, hem yeteneklerini geliştiriyor hem de doyasıya eğleniyor
Altındağ Belediyesi, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için ne gerekiyorsa yapıyor. Yıldıztepe Ali Kuşçu Gençlik Merkezi’nde açılan “okuma atölyesi” bu durumun en güzel örneklerinden biri…

“Kitap okumayı sevmeyen yoktur…”

Okuma atölyesinde gönüllü olarak hizmet veren 3 eğitimci bulunuyor. Çocukları kitap okumaya teşvik eden Gülten Kavurmacıoğlu, Gizem Öcalır ve Burcu Ünal, birçok farklı uygulamayı hayata geçiriyor.

Gönüllü eğitimciler, “Kitap okumayı sevmeyen insan yoktur, aradığı kitabı bulamayan insan vardır” parolasıyla yola çıktı ve bu doğrultuda önemli mesafe kat etti. Önce çocukların gelişimine ve dersin aşamalarına uygun kitaplar seçildi. Çocuklar, ders başlamadan bir konsantrasyon çalışması yaptı. Sesli okumayla başlayan ders daha sonra bir grup çalışması haline dönüştü. Keselerden bir nesne çeken çocuklar, çektikleri nesneler hakkında 3 dakika yorum yaptı ve yorum yapabilme becerilerini geliştirdi.

Bu kitabın kahramanları Altındağlı çocuklar

Kitap okuma yoluyla yeteneklerin gelişmesini sağlayan bu atölyede, sıra birlikte iş yapabilme aşamasına geldi. Bu aşamada çocuğun sosyal ortama daha kolay adapte olması amaçlandı. Altındağlı çocuklar, daha sonra kaldığı yerden kitap okumaya devam etti. Kitaptaki kahramanları, olayları ya da nesneleri iyice kavrayan çocuklar, bu öğeleri tiyatral bir etkinliğe dönüştürdü. Altındağlı çocuklar, belirlenen öğeleri canlandırmaya çalıştı. Çocukların hayal dünyasının gelişmesine resim kâğıtları, boyalar, oyun hamurları ve kostümler de yardımcı oldu. Yaklaşık 4 saat süren ders sonunda Altındağlı çocuklar, kendi değerlendirmelerini kendileri gerçekleştirdi. Çocuklar, bu atölyede kitap okumanın en keyifli dakikalarına şahit oldu.

Kitapla gelen mutluluk

Yıldıztepe Ali Kuşçu Gençlik Merkezi öğrencilerinden Burcu Kuzey, okuma atölyesinin kendilerine büyük katkı sağladığını söyledi. Burada hem kitap okuduklarını hem de eğlendiklerini belirten minik Burcu, arkadaşlarına da seslendi. Burcu, tüm Altındağlı arkadaşlarını kitap okuma atölyesine davet etti.

Bir diğer öğrenci Ziyacan Arı ise duygularını şöyle dile getirdi: “Burada sadece kitap okumuyoruz. Kitap hakkında düşünüyoruz, sohbet ediyoruz, oyun oynuyoruz… Hatta kitap kahramanları bile bazen biz oluyoruz. Canımız hiç sıkılmıyor. Böylece okuduklarımız aklımızda kalıyor.”

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