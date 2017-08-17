Altındağlı kadınlar ekonomik özgürlüklerini kazanarak hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor

Doğantepe Mahallesi’nde unlu mamuller dükkânı açan Gülseren Kendüzler, Altındağlı kadınlara örnek oldu.
“Kültür merkezleri bizi geleceğe taşıyor”
Kendi iş yerini açan Gülseren Kendüzler, 6 yıldır kadın kültür merkezine devam ettiğini belirterek, pastacılık kurslarına katıldığını ifade etti. Kültür merkezlerinin hayatını değiştirdiğini ifade eden Gülseren Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü.
“Kültür merkezlerine kayıt olmadan önce kendi iş yerimi açacağımı tahmin bile edemezdim. Kültür merkezleri bizi geleceğe taşıyor. Altındağlı kadınlardan desteğini bir an olsun esirgemeyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki sayesinde hayatımız değişti. Başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum ”dedi.
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