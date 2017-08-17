Altındağlı kadınlar ekonomik özgürlüklerini kazanarak hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor

Yıldıztepe Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerinden Gülseren Kendüzler de Altındağ Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen girişimcilik eğitimini aldı ve kendi iş yerini açarak hayallerine kavuştu.

Doğantepe Mahallesi’nde unlu mamuller dükkânı açan Gülseren Kendüzler, Altındağlı kadın lara örnek oldu.

“ Kültür merkezleri bizi geleceğe taşıyor”

Kendi iş yerini açan Gülseren Kendüzler, 6 yıldır kadın kültür merkezine devam ettiğini belirterek, pastacılık kurslarına katıldığını ifade etti. Kültür merkezlerinin hayatını değiştirdiğini ifade eden Gülseren Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü.