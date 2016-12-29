Altındağlı kadınların daha donanımlı bir hale gelmesi için Altındağ Belediyesi, önemli bir seminer daha düzenledi

Altındağlı kadınların daha donanımlı bir hale gelmesi için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Altındağ Belediyesi, önemli bir seminer daha düzenledi.

“Çocukların İhmal ve İstismardan Korunması” konuluseminer Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Sosyal Hizmet Uzmanı Doç. Dr. Elif Gökçearslan’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde Altındağ Belediyesikadın eğitim kültür merkezlerinden yaklaşık 350 üye yer aldı.

Bu eğitim çok faydalı oldu

Seminerde çok sayıda önemli konu üzerinde duruldu. Anne ve babanın çocuğunu cinsel istismardan koruması için yapmaları gerekenler eğitim programının en dikkat çekici konularından biri oldu. Doç. Dr. Elif Gökçearslan, annelere ve babalara seslenerek çocukla ilgilenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çocuklara yönelik gerçekleşen baskı ve şiddetin olumsuz sonuçlar doğuracağını vurgulayan Doç. Dr. Elif Gökçearslan,Altındağlı kadınların merak ettiği sorulara da cevap verdi. Seminerde istismar çeşitleri de anlatıldı. İstismarın ve ihmalin nedenlerini öğrenen Altındağlı kadınlar, bu olumsuz durumlar sonucunda ortaya çıkan psikolojik etkilerhakkında da bilgi sahibi oldu.