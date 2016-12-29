  • BIST 77.659
  • Altın 130,262
  • Dolar 3,5305
  • Euro 3,6978
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 4 °C

Altındağlı kadınların daha donanımlı bir hale gelmesi için Altındağ Belediyesi, önemli bir seminer daha düzenledi

»
Altındağlı kadınların daha donanımlı bir hale gelmesi için Altındağ Belediyesi, önemli bir seminer daha düzenledi
Altındağlı kadınların daha donanımlı bir hale gelmesi için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Altındağ Belediyesi, önemli bir seminer daha düzenledi.

“Çocukların İhmal ve İstismardan Korunması” konuluseminer Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Sosyal Hizmet Uzmanı Doç. Dr. Elif Gökçearslan’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde Altındağ Belediyesikadın eğitim kültür merkezlerinden yaklaşık 350 üye yer aldı.

Bu eğitim çok faydalı oldu

Seminerde çok sayıda önemli konu üzerinde duruldu. Anne ve babanın çocuğunu cinsel istismardan koruması için yapmaları gerekenler eğitim programının en dikkat çekici konularından biri oldu. Doç. Dr. Elif Gökçearslan, annelere ve babalara seslenerek çocukla ilgilenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çocuklara yönelik gerçekleşen baskı ve şiddetin olumsuz sonuçlar doğuracağını vurgulayan Doç. Dr. Elif Gökçearslan,Altındağlı kadınların merak ettiği sorulara da cevap verdi. Seminerde istismar çeşitleri de anlatıldı. İstismarın ve ihmalin nedenlerini öğrenen Altındağlı kadınlar, bu olumsuz durumlar sonucunda ortaya çıkan psikolojik etkilerhakkında da bilgi sahibi oldu. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Teflon dokusu bozulmuş tavalar, parlaklığını yitirmiş çaydanlıklar, kırık fincanlar kadınların elinde yeniden hayat buluyor11 Aralık 2016 Pazar 09:58
  • Hüma Sultan Hanım Evi kursiyerleri Suriye’den göç edip Türkiye’ye sığınan ailelere yardım edip yüzleri güldürdü08 Aralık 2016 Perşembe 19:11
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANIM LOKALLERİ’NDE 2017 YILI KAYITLARI, 12 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR07 Aralık 2016 Çarşamba 13:27
  • Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi üyelerine usta aşçılar tarafından balık pişirme eğitimi verildi07 Aralık 2016 Çarşamba 13:08
  • Şiddet mağduru kadınlar kendi işlerini kuracak07 Aralık 2016 Çarşamba 13:07
  • Turuncu Cafe kadınlara yeni bir dünyanın kapısını araladı05 Aralık 2016 Pazartesi 15:15
  • Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 82. Yıldönümünde, Çankayalı kadın yöneticiler kahvaltıda bir araya geldi05 Aralık 2016 Pazartesi 15:09
  • “Ankara Kadına Karşı Şiddetle Nasıl Mücadele Ediyor” Paneli düzenledi03 Aralık 2016 Cumartesi 15:37
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANIM LOKALLERİ’NE ÜYE KADINLAR, GÖZ TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ30 Kasım 2016 Çarşamba 11:01
  • Hüma Sultan Hanım Evinde düzenlenen ‘Doğal Nefes Seminerine 100’ün üzerinde kadın katılarak sağlıklı yaşam konusunda eğitim aldı30 Kasım 2016 Çarşamba 09:51
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim