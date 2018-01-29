Altındağlı kadınların ruh sağlığını da önemseyen Altındağ Belediyesi, kadınları yine anlamlı bir seminerde buluşturdu

“Anlamlı yaşamak” konulu seminer Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Psikolog Hande Cesur tarafından verilen seminere, Altındağ Belediyesi'ne bağlı kadın eğitim ve kültür merkezi üyeleri büyük ilgi gösterdi.

“ Tüm zorluklara rağmen mutlu olmak mümkün...”

Seminerde hayata bakış açısının önemi üzerinde duran Psikolog Hande Cesur, kadınlara hayata olumlu bakış açısı geliştirmeleri için yapmaları gerekenleri anlattı. “Kayıplar, hastalıklar, zorluklarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bazen elimizden bir şey geliyor, bazen de yapacak hiçbir şey olmuyor. Yapacak hiçbir şey olmadığı durumlarda da kontrol sağlayabileceğimiz tek şey var o da düşüncelerimiz. Anlamlı yaşama formülünüzü bulursanız, acılara ve zorluklara rağmen tatminkar ve mutlu bir hayat yaşamanız mümkün olabilir” diyen Cesur, yaşanılan tüm zorluklara rağmen mutluluğa ulaşmanın zor olmadığını vurguladı.

Şükretmenin önemi…

Mutluluğun bir karar olduğunu ve emek istediğini söyleyen Cesur, Altındağlı kadınlara kendi yaşamlarını anlamlı hale getirmeyi nasıl başaracaklarından ve mutluluk kararına ne şekilde emek vereceklerinden bahsetti. “Sürekli mutlu olamasak da, anlamlı bir yaşam oluşturabiliriz” diyen Cesur, bunun için ise psikolojik dayanıklılığı artırmanın gerekli olduğunu söyledi.