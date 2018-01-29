  • BIST 120.845
  • Altın 163,297
  • Dolar 3,7910
  • Euro 4,6826
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 4 °C

Altındağlı kadınların ruh sağlığını da önemseyen Altındağ Belediyesi, kadınları yine anlamlı bir seminerde buluşturdu

»
Altındağlı kadınların ruh sağlığını da önemseyen Altındağ Belediyesi, kadınları yine anlamlı bir seminerde buluşturdu
“Anlamlı yaşamak” konulu seminer Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Psikolog Hande Cesur tarafından verilen seminere, Altındağ Belediyesi'ne bağlı kadın eğitim ve kültür merkezi üyeleri büyük ilgi gösterdi.

Tüm zorluklara rağmen mutlu olmak mümkün...”

Seminerde hayata bakış açısının önemi üzerinde duran Psikolog Hande Cesur, kadınlara hayata olumlu bakış açısı geliştirmeleri için yapmaları gerekenleri anlattı. “Kayıplar, hastalıklar, zorluklarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bazen elimizden bir şey geliyor, bazen de yapacak hiçbir şey olmuyor. Yapacak hiçbir şey olmadığı durumlarda da kontrol sağlayabileceğimiz tek şey var o da düşüncelerimiz. Anlamlı yaşama formülünüzü bulursanız, acılara ve zorluklara rağmen tatminkar ve mutlu bir hayat yaşamanız mümkün olabilir” diyen Cesur, yaşanılan tüm zorluklara rağmen mutluluğa ulaşmanın zor olmadığını vurguladı.

Şükretmenin önemi…

Mutluluğun bir karar olduğunu ve emek istediğini söyleyen Cesur, Altındağlı kadınlara kendi yaşamlarını anlamlı hale getirmeyi nasıl başaracaklarından ve mutluluk kararına ne şekilde emek vereceklerinden bahsetti. “Sürekli mutlu olamasak da, anlamlı bir yaşam oluşturabiliriz” diyen Cesur, bunun için ise psikolojik dayanıklılığı artırmanın gerekli olduğunu söyledi.

Cesur, psikolojik dayanıklılığı artırmak için maneviyatın önemine vurgu yaptı. “İyilikte bulunursak ve her durumda şükretmeyi unutmazsak, hem kendimiz hem de çevremiz için bu dünyayı daha yaşanabilir bir yer kılabiliriz” diyen Cesur, kadınlara her durumda şükretmelerini tavsiye etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ayyıldız, Hüma Sultan, Saray ve Altınova Hanım Evlerini ziyaret ederek, kursiyerlerin yaptığı çalışmaları inceledi11 Ocak 2018 Perşembe 10:03
  • Yenimahalleli 100 kadın ilk kez sinemaya gitti10 Ocak 2018 Çarşamba 10:45
  • Pursaklar Belediyesi Ayyıldız, Saray ve Altınova Hanım Evlerinde düzenlenen seminerde öfke kontrolü masaya yatırıldı09 Ocak 2018 Salı 12:27
  • Çankaya Evleri 18 yaş üstündeki tüm kadınlara ücretsiz olarak “Kadının İnsan Hakları” eğitimi veriyor09 Ocak 2018 Salı 11:02
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Cumhuriyet Halk Partisi Yenimahalle İlçe Kadın Kolları’nın 11’inci Olağan Kongresi’ne katıldı09 Ocak 2018 Salı 10:49
  • Sığınmacı Kadın ve Çocuklara Destek Projesi08 Ocak 2018 Pazartesi 10:39
  • Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi kursiyerleri Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi'ni ziyaret etti02 Ocak 2018 Salı 09:40
  • Pursaklar Belediyesi Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri çocukların yüzünü güldürdü30 Aralık 2017 Cumartesi 12:47
  • Çankaya Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımına destek vermek, kadın emeğini görünür kılmak üzere alışveriş merkezlerinde stantlar açtı27 Aralık 2017 Çarşamba 12:31
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI, “KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE” EĞİTİMİ VERDİ21 Aralık 2017 Perşembe 10:55
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim