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Altındağlı vatandaşlar, Başkan Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programlarını iple çekiyor

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Altındağlı vatandaşlar, Başkan Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programlarını iple çekiyor
Altındağ Belediyesi’nin 9 yıldır düzenlediği pazar sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Altındağlı vatandaşlar, Başkan Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programlarını iple çekiyor. Her hafta pazar günü Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’nde aynı sofraya oturan Altındağlılar, bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı kahvaltı programının bu haftaki konukları Aydınlıkevler ve Seyfi Demirsoy Mahallesi sakinleri oldu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Altındağlı vatandaşlar, hep bir ağızdan dua etmeyi de unutmadı.

“Bu kahvaltılar sizlerle anlam kazanıyor.”

Altındağlı hemşehrilerine kucak açan Başkan Tiryaki, insani ilişkilerin günümüzde maalesef geri planda kaldığını dile getirdi. Başkan Tiryaki, büyük şehirlerde kimsenin kimseye selam dahi vermediğine dikkat çekerek ancak bu tür programlarla dostluk ve kardeşlik bağlarının güçleneceğini vurguladı. Aynı sofrayı paylaşarak bereketin artacağını söyleyen Başkan Tiryaki, bu kahvaltıların Altındağlı vatandaşlarla birlikte anlam kazandığınıbelirtti. Başkan Tiryaki: “Herkesin evinde içecek bir bardak çayı varken davetimizi geri çevirmediniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Altındağ’daki değişim ortada

Altındağ’daki değişim üzerinde de duran Başkan Tiryaki, parklarıyla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, yollarıyla, aile sağlığımerkezleriyle, ilçenin bambaşka bir görümüne kavuştuğunu aktardı. Başkan Tiryaki konuşmasını şöyle tamamladı: “Daha düne kadar Altındağ’da her yer gecekondularla kaplıydı. Ne gezilecekbir yer, ne de yürünecek bir yol vardı. Burada yemek yediğimiz Ulucanlar Cezaevi’nin eski halini hepimiz biliyoruz. İşte yan tarafımızdaki lüks konutlar… Daha güzel bir Altındağ için büyük mücadele verdik, çok çalıştık… Çalışmaya da devam edeceğiz.”

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