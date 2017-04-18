Türkiye bugün dünden daha güçlü bir ülkedir. Milletimiz, kardeşlik atmosferi içerisinde sandığa giderek, sivil anayasa için oy kullandı ve tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizibir kez daha gösterdi.

Altındağlılar tercihini, daha güçlü ve yeni Türkiye’den yana kullandı. Altındağlılar her seçimde olduğu gibi bu referandumda da %64 evet oyuyla bizi onurlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye yolunda; iç ve dış ilişkilerde, ekonomide, siyasette, yerel yönetimlerde önümüze çıkan krizleri, zorlukları ve sıkıntıları daha kolay aşarak bilimde, sağlıkta, ekonomide, eğitimde, ulaşımda, kültürde, sanatta, sporda daha hızlı yol alan bir ülke olacağız. 80 milyonluk bir aile olarak, kenetlenerek geleceğe yürüyeceğiz.

Bugün, Türkiye’yi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hep beraber şekillendirme zamanıdır. Artık milletin kararına saygı duymak, gereksiz tartışmalardan uzak durmak zamanıdır. Altındağ yeni döneme hazır olduğunu sandıktan çıkan sonuçla bir kez daha göstermiştir.

Türkiye’nin tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ortak hedefi için sandığa giden, demokratik hakkını kullanan bütün Altındağlılara teşekkürlerimi sunarım. Yine bu süreçte Ak Parti ilçe teşkilatımızın her kademesinde fedakârca çalışan tüm arkadaşlarıma da teşekkür ederim. “Yeni ve Güçlü Türkiye, Güçlü Altındağ” için hep beraber çalışacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.