Altınışık Marketler Gurubu, dördüncü ve en büyük şubesi Altın Gross Market Üreğil Mahallesi’nde açtı

İlçede bulunan 3 bayisi ile istihdama katkı sunan Altınışık Marketler Gurubu, dördüncü ve en büyük şubesini Üreğil Mahallesi’nde açtı.
Altın Gross Market’in açılısını Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer yaptı. Açılış kurdelesini kesen Akgül, “İlçemizde yaşanan olumlu değişim her alanda devam ediyor. İstihdama katkı sunacak müessesemize hayırlı bol kazançlar dileyerek, yeni yatırımcıları da ilçemize davet ediyorum” dedi.
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