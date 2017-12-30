Altınışık Marketler Gurubu, dördüncü ve en büyük şubesi Altın Gross Market Üreğil Mahallesi’nde açtı

Yaşadığı büyük değişim ve dönüşümle birlikte cazibe merkezi haline gelen Mamak’a, işadamlarının ilgisi her geçen gün artıyor.

İlçede bulunan 3 bayisi ile istihdama katkı sunan Altınışık Marketler Gurubu, dördüncü ve en büyük şubesini Üreğil Mahallesi’nde açtı.