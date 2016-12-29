Türkiye’nin ilk ve tek açık hava köy müzesi Altınköy, Ankara’da mevsim koşullarının olumsuzlaşması nedeniyle bahar ayına kadar kapılarını ziyarete kapatıyor.

Çok kısa sürede ziyaretçi rekorları kıran, Türkiye’nin ve hatta dünyanın pek çok yerinden gelen ziyaretçilerle dolup taşan Altınköy Açık Hava Müzesi, 31 Aralık tarihinden itibaren, mevsim koşulları düzelene kadar ziyarete kapalı olacak.

Başkan Tiryaki konuyla ilgili açıklama yaptı

Dünyanın pek çok ülkesinde benzerleri bulunan açık hava köy müzelerinin tamamının kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kapandığını ve mevsim koşulları normale dönünce yeniden açıldığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altınköy’de de aynı uygulamayı gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Tiryaki konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Norveç, İsveç, Finlandiya gibi kuzey Avrupa ülkelerinde bulunan açık hava köy müzeleri, o ülkelerde yılın büyük bir bölümünde kış mevsimi olduğu için, Eylül ayında kapılarını ziyarete kapatıyor, Nisan ayında tekrar açıyor. Ankara iklimi koşullarında, özellikle son günlerde hava çok soğuk olmasına rağmen, Altınköy Açık Hava Müzemiz ziyaretçi rekorları kırdı. Her gün okul ziyaretleriyle doldu taştı. Ancak artık yağışlı günler bizi bekliyor. Gerek tarım alanları, gerekse Altınköy’de yaşamını sürdüren hayvanlar için kış mevsimi başladı. Bu nedenle 31 Aralık Cumartesi gününden itibaren, kapılarımızı ziyarete kapatıyoruz. Yeniden açılış tarihimizi ise mevsim koşullarına göre daha sonra ilan edeceğiz.”

“Bahar geldiğinde yeniden ziyaretçilerimizi bekliyoruz.”

Bahar aylarında, mevsim koşulları tekrar normale dönünce, Altınköy’ü yeniden ziyarete açacaklarının da müjdesini veren Başkan Tiryaki “Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara ve Türkiye için artık çok önemli bir yer… Kış mevsimi boyunca yenilenecek, bahara yenilenmiş bir biçimde, kapılarını yeniden ziyaretçilere açacak. Bu kadar çok sevilen ve ilgi gören bir yeri, uzun süre kapalı tutamayız. Ziyaretçilerimizi bahar ayında yeniden Altınköyümüzde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız.” dedi.