Altınova ve Saray Hanım Evi üyesi bir grup kadın “Dr. Feridun Kunak Show”a konuk oldu

Pursaklar Belediyesi Altınova ve Saray Hanım Evi üyesi bir grup kadın, katıldıkları özel bir televizyon programında sağlıklı yaşam konusunda bilgilendi.

Televizyonda yayınlanan “Dr. Feridun Kunak Show”a konuk olan Pursaklar Belediyesi Altınova ve Saray Hanım Evi üyelerine “Sağlıklı yaşamın gerektirdikleri” konusunda bilgi verildi. Programa katılan 40’ın üzerindeki hanım başta barsak düzensizliği olmak üzere cilt maskeleri, sağlıklı beslenme, çocuklardaki yürüyüş bozuklukları gibi birçok konuda bilgilenerek sağlıklı yaşamın püf noktalarını öğrendi.

Programda sağlıklı beslenmeden güzel olmaya kadar birçok konuda hanımları bilgilendiren Dr. Feridun Kunak, hanımlara belediyede sunulan sportif ve sağlık faaliyetlerin önemini de hatırlatarak “Sürekli spor yapın. Beslenmenize ve sağlığınıza dikkat edin” mesajı verdi. İlk defa stüdyo ortamında programa katılan hanımlar memnuniyetlerini belirterek Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Dr. Feridun Kunak’a teşekkür etti.