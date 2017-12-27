İstanbul Devlet Tiyatrosu 2017-2018 sezonunda yeni oyunlarla perdelerini açmaya devam ediyor.

Türkiye’nin ilk gravür sanatçılarından Aliye Berger'in yaşamından kesitler sunan Alyoşa , 26 Aralık 2017'de Üsküdar Stüdyo Sahne'de prömiyerini gerçekleştirdi.

Hayati Çitaklar'ın yazdığı oyunun yönetmeni Ahmet Somers. Dekor tasarımı Behlüldane Tor'a, kostüm tasarımı Medina Yavuz Almaç'a, ışık tasarımı Kerem Çetinel'e ait. Müziklerini Fırat Akarcalı'nın yaptığı oyunun dijital animasyon tasarım ve uygulamasında Şirin Dağtekin Yenen ve Erkan Cerit imzası bulunuyor. Aliye Berger'in fırtınalı yaşamına bir tanıklık, yaratıcı kişiliğine bir saygı duruşu niteliğinde olan oyunda karakterlere Seray Gözler, Asuman Çakır, Erhan Tuna, M. Coşkun Ülgen, Melike Durak Aras, Gözde Yıldırım, Onur Somay ve Şebnem Bilgeer hayat veriyor. Alyoşa oyunu, 6 Ocak 2018 Cumartesi gününe kadar Üsküdar Stüdyo Sahne'de izlenebilir.