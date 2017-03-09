Ambulanslar 7/24 bakan takibinde

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

Bakanların açılış, gezi, ziyaret ve mitinglerinde bir ambulansın sürekli konvoyu takip ettiği, ayrıca konakladığı otel yada misafirhane önünde de tam teşekküllü bir veya birkaç ambulansın çalışır halde bekletilmesinin gerekçesini Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a sorduk.

Hükümete mensup bakanların ziyaretleri sırasında şehirden ayrılana kadar 7/24 ambulans veya ambulansların hazır bekletilmesinin gerekçesini sorduk, “Bakanların hayatlarından endişe mi duyulmaktadır” sorusunu yöneltti. Sağlık Bakanı Akdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergemizde bu uygulamanın ne zamandır devam ettiğinin bilgilerini istedik.

Ambulansların ihtiyaç sahibi hastalara sayısal olarak yetip yetmediğine de değindik:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından Anayasa’nın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

İbrahim ÖZDİŞ

Adana Milletvekili

Hükümet mensubu Bakanların şehirlerde yaptığı açılış, ziyaret, gezi veya mitinglere ilişkin, Bakan konvoyunu sürekli takip eden bir ambulans olduğu bilinmektedir. İddialara göre Bakanların konakladığı otel veya misafirhanelerin dışarısında da tam teşekküllü bir veya birkaç ambulans çalışır ve hazır halde bekletilmektedir. Bu çerçevede;

1-Türkiye’de 2017 Şubat ayı itibariyle Sağlık Bakanlığına ait kaç ambulans bulunmaktadır? Protokol işleriyle görevli ambulans sayısı nedir?

2-Mevcut ambulans sayıları, ihtiyaç sahibi hastalara hizmet vermekte yeterli midir?

3-Bakan konvoylarının yanı sıra, konaklanan yerin dışarısında bir veya birkaç ambulansın beklediği iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu uygulama ne zamandan beri, hangi mevzuata göre yapılmaktadır? Son 15 yılda bu şekilde gece görevlendirilmiş ambulans sayısı kaçtır? Söz konusu ambulansların acil müdahalede bulunduğu vaka sayısı nedir?

4-Ambulansların 7/24, Bakan şehirden ayrılana dek hazır durumda bekletilmesinin gerekçesi nelerdir? Son zamanlarda Bakanların hayatlarından endişe mi duyulmaktadır?