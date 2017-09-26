AMERİKA’NIN ŞEYTANİ PLANI

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Amerika Ortadoğu’nun siyasi ve coğrafi haritasını değiştirmek için yanına İsrail’i de alarak şeytani bir plan uygulamakta. Bunu Irak’ta 2003 yılında başlattı; şu sıralarda da Suriye’de gerçekleştirmenin çabasında. Bunu yaparken de bizzat kendisinin kurduğu DEAŞ’la mücadele ediyor yalanına sarılarak dünya kamuoyunu aldatmakta. Sözüm ona bu mücadele sırasında bugüne kadar bir tek Amerika askerinin öldüğünü hiç duydunuzmu? Sizin anlayacağınız Müslüman’ı Müslüman’la çatıştırarak şeytani planını kurnazlıkla gerçekleştirmenin hinliği içinde.

ABD bölgemize ihraç ettiği DEAŞ terör örgütünün kullanım süresini doldurduğundan dolayı sıranın şimdi Kürt örgütlerine geldiğini onlarla yaptığı anlaşmalardan anlıyoruz. ABD’nin Suriye’de PKK’nın bir kolu olan PYD/YPG ile ittifak yapması dünya kamuoyundaki imajına kesinlikle uymamakta. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi Amerika’nın yaptığı bir terör örgütüyle bir başka terör örgütünü yok etmeye kalkışmak kesinlikle devlet olma anlayışıyla bağdaşmaz.

Irak’ta da İsrail’in arkasına saklanarak Barzani’nin lideri olduğu Peşmerge örgütüyle gizliden gizliye anlaştığını görüyoruz. Kuzey Irak’ta BM’in ve dünya ülkelerinin karşı çıkmasına rağmen İsrail’in yönlendirmesiyle zoraki referandum yapan Barzani bundan sonra kuzey Irak’ta yaşanacakların baş sorumlusudur.

Bölgemiz de karışıklıkların ve kanlı çatışmaların yaşandığı bir sırada Barzani’nin durup dururken ayrı bir devlet kurma hayali sel önünden kütük kapmaya benzer. O bilmiyor ki aslında dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olacağını. Bu şaşkın peşmerge liderine kimlerin umut verdiğini ve kimlerin motive ettiğini biz çok iyi biliyoruz. Referandum krizinin arkasında hiç şüphe yok ki Amerika ve İsrail’in yanı sıra Türkiye düşmanı örgütler bulunmaktadır. Amerika askeri gücüyle Barzani’yi koruma görevi yaparken İsrail’de Barzani’yi cesaretlendirme ve yönlendirme tezgahının ayaklarını oluşturmaktalar.

IKBY’nin Erbil’de düzenlediği mitingde bölgesel Kürt yönetiminin bayrakları yanında İsrail bayraklarının da dalgalanması açıkça Barzani’nin arkasında İsrail’in olduğunu göstermekte.

Amerika ne pahasına olursa olsun Irak ve Suriye’deki zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarını ele geçirmenin çabası içinde. Bu niyetini gerçekleştirmek için de sınırlarımızın yakınında kukla Kürt devletçikleri kurarak buralarda üsler kurmanın hazırlığı içinde. Bu şeytani plan uğruna terör örgütleriyle ittifak yapan Amerika bu uğurda Türkiye’yi bile gözden çıkarmış bulunuyor.

Amerika’nın sebep olduğu Ortadoğu’da yıllardır bir karışıklık ve kör dövüşü devam edip, gidiyor. Amerika bizzat kurduğu ve yönettiği terör örgütlerini Ortadoğu’ya ihraç ederek bunları gelişmiş silahlarla donatarak birbirleriyle çatıştırmanın kurnazlığı içinde. Ortadoğu’da bütün bu yaşananların nedeni Amerika’nın gerçekleştirmeye çalıştığı “Büyük Ortadoğu Projesi”nin bir parçasıdır. Bütün bu gelişmeler Amerika kendi çıkarları doğrultusunda Ortadoğu’yu yeniden tanzim etmeye dayanıyor.

Yıllardır bu gelişmelerden rahatsızlık duyan Türkiye Amerikan yetkililerinin yüzüne bu ahlaksızlıkların vurmasına ve her platformda dile getirilmesine rağmen duymazlıktan gelmekte. Kısaca ifade etmek gerekirse Amerika üç maymunu oynamaya devam ediyor. Türkiye’de bu durum karşısında kendi güvenliğini sağlamak bölgeye barış ve huzur getirmek için bu oldubittileri büyük bir gayretle durdurmanın çabasında…