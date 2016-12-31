AMERİKA’NIN TETİKÇİLERİ

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

ABD Suriye’de, Irak’ta yolunu şaşırıp, Türkiye düşmanı terör örgütlerine konuk olmuştur. Ortadoğu’da ne kadar terör örgütleri varsa ABD şimdi hepsinin de dostu ve müttefikidir. Bölgede yeterli askeri güç kullanmayan ABD şu sıralar tetikçi olarak Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerini kullanmaktadır.

Türkiye’yi hedef alan terör olaylarının meydana gelişinde ABD’nin de parmağı olduğu sanılmakta. Beşiktaş ve Kayseri’de ki canlı bomba olaylarında kullanılan tahrip madde düzeneklerinin yapısında ABD’nin payı olduğu tahmin edilmekte.

Türkiye’ye karşı düşmanlık eden PYD, YPG ve PKK terör örgütlerine ABD’nin silah, cephane ve askeri yardımlarda bulunuyor olması affedilir gibi değildir.

Suriye’de, Irak’ta acımasızca katliamlarda bulunan DEAŞ’la savaşan Mehmetçiklerimize anlaşma olduğu halde yardımda bulunmayan ABD ve diğer koalisyon güçlerinin niyetini az çok tahmin ediyoruz. Üstelikte El Bab’ta havanın çok sisli olduğu bir sırada 16 askerimizin şehit edilmesinde saldırıda DEAŞ’a bulundukları yerin koordinatlarını kimin verdiğine dair şüphelerimiz bulunmaktadır.

ABD Suriye’de müttefik olarak birlikte hareket ettiği terör örgütleri yüzünden saygınlığın ve itibarını tamamen kaybetmiştir. Rusya ile Türkiye’nin garantör ülke olarak Suriye’de ateş kes anlaşması kararını alırken ABD’nin dikkate alınmaması elbette ki bu bir anlam ifade etmektedir. Türkiye ve Rusya’nın bu hareketi karşısında ABD Başkanı Obama buna misilleme olarak 35 Rus diplomatının sınır dışı edilmesine karar vermiştir.

ABD bugüne kadar terör örgütü PYD ve YPG’i eğiten silah yardımında bulunan ülke olarak bu örgütlere 12-14,5 milimetrelik uçaksavarlar, el bombaları ve çok sayıda mühimmat desteğinde de bulunmuştur. Burada amaç Fırat Kalkanına karşı olduğu dikkate alındığında PYD’nin ABD desteğiyle El Bab’a girmek gibi bir planın olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye 1952 yılında üye olarak girdiği Nato teşkilatı yüzünden en çok zarar gören ülkelerin başında gelmektedir. 4500 kişilik askeri güçle katıldığı Kore savaşlarında 721 şehit,175 de kayıp vermiştir.

Nato’ya girdikten sonra silah ve mühimmat konusunda Türkiye’yi kendisine bağımlı bir ülke haline getiren ABD savunma sanayimizi tamamen ortadan kaldırmıştır. Dünyanın neresinde bir tehlike varsa, aynen Kore’de olduğu gibi Nato üyesi olarak Türkiye’yi orada görevlendirmiştir.

FETÖ terör örgütünün asker ve polis kılıklı teröristlerini kullanan CIA örgütü 15 Temmuz’da Türkiye’de darbe yapmaya kalkışmıştır. Bu darbe girişiminde İncirlik üssünden ne gibi yardımda bulunduğunu milletimiz unutmuş değildir. Darbenin emrini veren hain-alçak Türkiye düşmanı Naletullah’ın iadesi konusunda istekte bulunulduğu halde vermemek için ipe un sermektedir.

Irak ve Suriye’de terör örgütlerini eğiten silah yardımında bulunan ABD, şu bir gerçek ki dünyanın çeşitli bölgelerine terörist ihracı da yapmaktadır. Bugün sınırlarımızın yanı başında İslam adına katliamlar yapan DEAŞ terör örgütünü yaratan ve bu bölgeye ihraç eden de yine ABD’nin ta… kendisidir…