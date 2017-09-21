AMERİKA’NIN YAPTIĞI İKİYÜZLÜLÜK

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Irak’ın kuzeyinde referandumun ardından bağımsız bir Kürt devleti kurma ihanetine hazırlanan Barzani’ye yine destek ikiyüzlü ABD’den geldi. Referandumun hemen arifesinde ABD Barzani’yi korumak amacıyla 650 özel kuvvet askerini Erbil’e gönderdi. Yapılan açıklamalara göre bu sayının 3 bine kadar çıkarılacağı ifade edilmekte. Ben bu konuda yazdığım bazı yazılarımda riyakar ABD’nin Ortadoğu’yu bir mikser gibi karıştırdığını ifade etmemde ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Referandum konusunda da görüldüğü gibi Türkiye, İran ve Irak başta olmak üzere karşı çıkan ülkeleri frenlemek için Kuzey Irak’a da hemen burnunu soktu. Buda gösteriyor ki Irak’ta muhtemel bir iç savaşın fitilini ateşlemek için pusuya yatmış bulunuyor.

IKBY lideri Mesut Barzani’ye daha önce sözde referandumdan vaz geç çağrısı yapan ABD kısa gün kala açıkça referanduma taraf olduğunu ortaya koydu. Irak’ta şu an krizi Trump’a bağlı sömürge valisi Mc Gurk yönetmekte. Bu şahıs bir yandan referanduma karşı olduğunu söylerken, bir yandan da Barzani’ye yanındayız diyor. Mc Gurk’un esas görevi Arap aşiretleri ile Türkmenlere referanduma destek vermemeleri konusunda girişimlerde bulunmasıdır. Bu karanlık suratlı adam aynı dönekliği Türkiye’ye karşı PKK, PYD/YPG ile ABD güçlerinin ittifakında da yaptı.

Suriye ve Irak’ın petrollerinde gözü olan ABD leş kargaları gibi bölgemiz de oyunlar oynamaya devam ediyor. Hemen sınırlarımızın yanı başında tezgahladıkları Bizans oyununda dostlukmuş, müttefiklikmiş meğerse bunların hepsi birer kandırmacaymış. PKK ve PYD terör örgütlerini koruyup, kollamak için elinden ne geliyorsa yapıyor. Bugüne kadar PKK ve PYD’ye 1600 TIR son sistem silah, zırhlı araç ve cephane yardımında bulundu. Türkiye diplomatik yollardan bu ahlaksızlığa tepki gösterince bu silah yardımlarını PYD’nin askeri kanadı YPG’ye IŞİD’la savaşması için verdikleri yalanında bulundu. Bugün Ortadoğu’da İslam ülkelerinin savaştığı IŞİD denilen terör örgütünü kuran da yöneten de bizzat ABD’in ta kendisidir. Nitekim bu acımasız örgütün lider kadrosu Bağdat’ta Ebu Galip ceza evinde ve Guantanamo’da hapis yatmış teröristlerden oluşmaktadır. IŞİD’in karşısına kara harekatıyla çıkmaya cesaret edemeyen ABD’nin PKK, PYD ve YPG gibi terör örgütlerini maşa gibi kullanarak sözüm ona savaştığını iddia ediyor. Oysa bugüne kadar yaptığı operasyonlarda bir tek Amerikan askerinin öldüğü görülmemiştir.

Referandum konusunda Barzani soytarısını piyon olarak kullanan ABD ve İsrail Suriye ve Irak’ı parçaladıktan sonra sıranın sınırlarımız boyunca bir Kürt devleti kurmaya geldiğini açıkça göstermektedir. Sizin anlayacağınız Türkiye’nin düşmanı sadece yıllardır mücadele ettiği terör örgütleri değil; aynı zamanda bunların safında yer alan ABD ve İsrail gibi düşman ülkelerin olduğunu kabul etmeliyiz. Bu iki ülkenin hedefinde sadece Türkiye yok, Irak ve Suriye’yi parçaladılar, sırada İran’da var. Bundan sonra yapılması gereken Türkiye, Rusya ve İran samimi bir savunma cephesi kurarak bu soysuz ülkeleri bölgemiz dışına çıkarmak olmalıdır.