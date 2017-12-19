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"Anadolu Dünya Dolu" etkinliğine katılan Altındağ Belediyesi, standı ile yoğun ilgi gördü

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"Anadolu Dünya Dolu" etkinliğine katılan Altındağ Belediyesi, standı ile yoğun ilgi gördü
Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla ATO Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Anadolu Dünya Dolu" etkinliğine katılan Altındağ Belediyesi, standı ile yoğun ilgi gördü.

Ak Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı etkinlikte, sınırları içinde 50 bine yakın mülteci barındıran Altındağ Belediyesi, yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Savaş ve soykırım nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan ve Türkiye’ye sığınan mültecilerden binlercesi, Altındağ’da hayata tutunmaya çalışıyor.

Mülteci kadınların yaptığı ürünler standda sergilendi

Altındağ Belediyesi özellikle kadın ve çocukların eğitimi ile yakından ilgileniyor. Bunun yanı sıra kültürel kaynaşma programları ile de onları topluma kazandırmaya çalışıyor. Altındağ Belediyesi kadın eğitim ve kültür merkezleri aracılığı ile başta Türkçe olmak üzere okuma yazma kursuna katılan mülteci kadınlar, kağıt ve ahşap rölyep, takı tasarım, mis sabun, gümüş kazaziye, mefruşat, resim, pastacılık, İngilizce ve hobi kurslarına ilgi gösteriyor. Bu kurslar sayesinde meslek öğrenen mülteci kadınlar, evden çalışarak para kazanma imkanı da buluyor.

Tüm bu bilgilerin verildiği Altındağ Belediyesi standında, mülteci kadınların yaptığı ürünler de sergilendi. Önder mahallesi kadın eğitim kültür merkezine devam eden Suriyeli kadınlar, standa gelerek yaptıkları çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sundular. Suriyeli kadınların yaptığı takılar ve tablolar, fuar alanını gezenler tarafından çok beğenildi.

Altındağ’da 50 bine yakın mülteci yaşıyor”

Önce insan” sloganı ile hareket ettiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yıllardır süren savaş, milyonlarca Suriyeliyi evsiz bıraktı. Savaş ve zulüm nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler,Türkiye'ye sığındı. Yaklaşık 50 bin mülteci kardeşimiz de Altındağ'da yaşıyor. Anlaşmak için her zaman aynı dili konuşmak gerekmez. Bazen anlaşmak için aynı duyguları taşımak yeterli gelir. Biz de Altındağ Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalarda aynı duyguları taşıdığımızı hissettirmeye çalıştık. Altındağ Belediyesi olarak, uğradıkları zulmün izlerini silmeye, daha iyi bir gelecek kurmaları için onlara yardımcı olmaya, hiç kimseyi incitmeden devam edeceğiz. “

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