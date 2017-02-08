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Anadolu Evet Platformu

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Açelya Aşkın

08.02.2017 tarihinde Diyarbakır Mithani otelde “Anadolu Evet Platformu” adına referandumun lehine bir basın açıklaması yapıldı.

Platform adına açıklama yapan Eğitimci Yazar Ahmet Ay,”Eski yönetim tarzı inanç ve etnik açıdan toplumu kamplara ayırdı ve Anadolu insanına sıkıntı verdi,

Yeni anayasa paketi ülkenin önünü açacağına inanıyoruz. Bunun bir fırsat olduğu kanaatini taşıyoruz.

Doğu Anadolu ağırlıklı olmak üzere 11 ilde faaliyet gösteren “Anadolu Evet Platformu” olarak Referandum için evet diyeceğimizi, her fırsatı değerlendirerek ülkemizin geleceği için, sıkıntılarının önünün açılması için çalışacağımızı beyan ediyoruz.

Bu çalışma ve çabamızın siyasi/politik çalışmadan ziyade siyaset üstü bir eda ile 80 milyon vatandaşımızın refahını düşünerek yapmak istediğimiz huzurunuzda açıklıyoruz.” dedi

Bu kısa ve anlamlı açıklamadan sonra soru-cevap şeklinde program devam etti.

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