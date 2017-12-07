Anadolu Görme Engelliler Derneği Futbol Takımı ve Halter Takımı Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti

Akgül, “Engelli kardeşlerimizin kazandıkları kupalar, azim ile her şeyin üstünden gelindiğinin kanıtıdır” dedi.
Büyük gurur yaşattılar
Başarı dolu bir yıl geçiren Anadolu Görme Engelliler Derneği Futbol Takımı ve Halter Takımı, Erkekler Golbol 3. Ligi’nde şampiyon olarak 2. Lig’e, Erkekler Futbol’da 2. olarak Türkcell Sesi Görenler Ligi’ne ve bayanlarda ise şampiyon olarak Golbol 1. Ligi’ne çıktı. Futbol dışında ise 90kg. halterde dünya şampiyonu olan Buse Kara ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Anadolu Görme Engelliler Derneği Başkanı Ali Yılkıran, “Engellilerin spor yapması için yerel yönetimlerin desteklerinin büyük önem taşıyor. Nitekim bu desteklerde başarı ile taçlanıyor” dedi.
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