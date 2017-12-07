"Hayatta hiç birşey bize engel olamaz" diyerek spora gönül veren ve dünya çapında başarılara imza atan Anadolu Görme Engelliler Derneği Futbol Takımı ve Halter Takımı Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Akgül, “Engelli kardeşlerimizin kazandıkları kupalar, azim ile her şeyin üstünden gelindiğinin kanıtıdır” dedi.

Büyük gurur yaşattılar