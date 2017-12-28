Anadolu Mektebi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’nde Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenledi

Ankara’da kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında en çok tercih edilen mekanların başında gelen Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi, önemli bir panele ev sahipliği yaptı.

Daha önce birçok organizasyonunu Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’nde düzenleyen Anadolu Mektebi, Mehmet Akif Ersoy ’u anmak için yine bir tarih hazinesi olan bu bölgeyi seçti.

Eski Bakan da oradaydı

Mehmet Akif Ersoy ’un vefatının 81. Yıldönümü sebebiyle Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sinema Salonu’nda gerçekleşen panele 200 kişi katıldı. “Akif’i Anlamak Asım’ı Yaşamak “ isimli panelde Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı Sami Güçlü de yer aldı. Bakan Güçlü ve beraberindeki heyet, hem İstiklal Şairi Mehmet Akif’i anlattı hem de çocuklarla fikir alışverişinde bulundu. Aksaray, Ankara, Düzce, Konya gibi farklı şehirlerden gelen öğrenciler, panele başkanlık yaptı. Altındağ Belediyesi’ne bağlı Karapürçek Piri Reis, Karapürçek Sezai Karakoç, Ulubey Ertuğrul Gazi, Çamlık Cahit Zarifoğlu, Güneşevler Osman Yüksek Serdengeçti, Aydınlıkevler Abdürrahim Karakoç ve Doğantepe Cemil Meriç Gençlik Merkezi’nden 50 öğrenci ise paneli dikkatli bir şekilde dinledi.

Akif’ten inciler

“Akif’i Anlamak Asım’ı Yaşamak” isimli panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Katılımcılar Mehmet Akif Ersoy’u bilinmeyen yönleriyle anlattı. Mehmet Akif Ersoy’un düşünce yapısının ortaya konduğu panelde Akif’in ‘Asım’ diye çizdiği gençlik idealinin diri tutulması gerektiği üzerinde duruldu. İstiklal Şairi’nin akıllardan çıkmayan ve her zaman örnek gösterilecek davranışları panelin bir diğer konusu oldu. Panelde ülkesine, vatanına ve milletine hayır getirecek çocuklardan, Mehmet Akif Ersoy’u mutlaka okumaları istendi. Akif’in unutulmayan sözlerinin de dile geldiği panel eski Bakan Sami Güçlü’nün İstiklal Şairi’ni anlatmasıyla son buldu.