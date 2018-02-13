Ebru Oğuzhan Yeter

Evlatlar öldüğünde, askerler şehit olduğunda ağıtlar yükselir ocaklardan.

‘’anan ölsün’’ diye ağlar, analar...

Bilirler ki anaların yüreği dayanmaz, anaların acısı dinmez,

anaların gözyaşı kurumaz, analar unutmaz,

anaları hiç bir maddi güç avutmaz, kandırmaz...

Bugün sevgililer günü !!

Şehit Analarının, eşlerinin, evlatlarının acı günü...

Analar ağlıyor, analar evlatlarının yerine ölmek istiyor.

Neresinden baksan ‘’savaş’’

Niye, niçin, neden diye sormuyoruz,

Yüreğimiz askerimizle, dualarımız Mehmetçikle ama yetmiyor...

Yetmiyor hiç bir şey, anaların acısını dindirmeye,

Bugün sevgililer günü !!

Şehitlerimizi tane hesabı sayar olduk.

Ne ülkenin bir ucundaki köye, ne yaşadığımız şehre,

ne de yanı başımızda ki komşuya düşen ateşi hissetmiyoruz artık.

Eskisi gibi yanmıyor yüreğimiz...

Eskisi gibi akmıyor göz yaşlarımız...

Kaygılarımız maddi, çıkarlarımız önde, acıları paylaşmayı bilmiyoruz.

Bugün sevgililer günü,

Şehitlerimizin ne yedisi, ne kırkı olmadı..

Sönen ocaklar yanmadı...

Ayrıldı şehit aileleri, ayrıştırıldı...

Unutuldu gazilerimiz, hırpalandı....

Vatan için mücadele ederken, kardeştir hepsi candır, yoldaştır, Mehmetçiktir.

Sormaz kardeşine ‘’mezhebin nedir, inancın nedir’’ diye,

Tek bir şey vardır akıllarında VATAN !!

Vatanın her bir karış toprağı için çarpışırlar,

Sanki şehit olmak için yarışırlar...

Sen kimsin sorguluyorsun ‘’ şehit olan kim’’ diye...

Soruyorsun, Cemevi'mi, Cami'mi son durak ? niye....

Anaları incitme, kimse doğarken seçmez mezhebini....

Bugün sevgililer günü,

Sevgililerini toprağa verenlerin acı dolu yüreği...

Anadolu, ağlayan analar dolu...

Şehit evlerinde yoksulluk, şehit evlerinde geçim zorluğu,

şehit evlerinde borç, acı, gözyaşı, kimsesizlik, özlem,

dertler birbirine karışmış.

Analar ölmek istiyor, ölemiyor...

Analar bir kere değil bin kere ölüyor...

Sevgililer gününde, sevgili vatan toprağına kavuşan canlar...

Biz size minnettarız,

Vatan size minnettardır,

Gelecek nesiller size minnettardır.

Anaların yüreği yanarken, her bir evlat birer pırlanta gibi yüreklere işlerken,

Vefasızlıktır en çok acı veren ...

Duyarsız toplumdur onları üzen..

Ne yesem, ne giysem, ne alsam sorumsuzluğudur iz bırakan...

Bugün sevgililer günü,

En sevgililer şehit düşüyor vatanın topraklarına bir bir...

Ne inancını, ne kimliğini sormadan, sorgulamadan,

Alevi, Sünni demeyin....

Vatanın bağrına bırakın şehitlerimizi...

Çekin pis ellerinizi tabutlardan.

Vatan sağ olsun !! derken her bir Mehmetçik,

Ayrıştırmayın, utanın bölücü bakışlarınızdan...