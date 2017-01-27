ANAYASA ANALARA EMANET !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Ülkeyi, Demokrasiyi, Cumhuriyeti, Milleti korumak devletin görevidir.

Ancak öyle günler yaşıyoruz ki, Demokrasimiz, Cumhuriyetimiz, Milletimiz sahipsiz durumda.

Yüzlerce, binlerce sorunumuz içinde tek derdimiz varmış gibi ANAYASA ile yatıp kalkıyoruz.

Yapılması gereken en önemli şey ortak değerlerimiz üzerinde bir bütün olmaktır.

Yaşadığımız sorunları ayrışmadan, birlik olarak, sen-ben demeden bir araya gelerek çözebileceğimizi görmeliyiz.

Kimsenin, siyasi görüşüne bakmadan, inancını sorgulamadan ortak değerlerimizde buluşmalıyız.

Ne senin başkanın, ne benim bakanım, ne onun vekili, ne sen, ne ben kalıcı değiliz.

Sonsuza dek yaşayacak olan, Vatan’dır, Millet’tir, Devlet’tir.

ANAYASA üzerine yapılan, söyleşiler, tartışmalar, çekişmeler, kavgalar devam ederken, millet tarafında bölünmeler yaşanıyor.

Ne ünlülerin gövde gösterisini, ne sanal ortamda ki küfürlü, hakaret dolu sözleri ve paylaşımları ön plana çıkarmamalıyız.

Bugün gerici ve bölücü bir ANAYASA'nın temelleri atıldı, bunun farkına varmalıyız.

Bütün gücümüzü, ANAYASA’mızı korumak, anlamak ve anlatmak için kullanmalıyız.

Cumhuriyet ile kazandığımız haklarımız elimizden alınmak isteniyor, engel olmalıyız.

Ulus bilincimiz, birliğimiz, beraberliğimiz yok edilip kültürümüz siliniyor, karşı koymalıyız.

Yıllardır, anaların göz yaşları dinmedi.

Anaların ne evde, ne sokakta, ne tarlada ne de fabrikada çilesi bitmedi.

İlk önce, ANA’ların ANAYASA’ya sahip çıkması gerekiyor !

ANA’lar bilmeli ki; Hayır dersek, egemenlik kayıtsız şartsız bizim kalacaktır.

ANA’lar bilmeli ki; Hayır dersek, seçtiğimiz Milletvekiline hesap sorma hakkımız olacaktır.

ANA’lar bilmeli ki; Başbakan ve bakanlar sadece Cumhurbaşkanına karşı değil Meclise karşı da sorumlu olacaktır.

ANA’lar bilmeli ki; Hayır dersek, Hukuk bir tek kişinin iki dudağı arasında olmayacaktır.

ANA’lar bilmeli ki; Hayır dersek, Adalet herkes için eşit olacaktır.

ANA’lar bilmeli ki; Hayır dersek, çocuklarımızın, torunlarımızın aydınlık yarınları olacaktır.

ANA’lar bilmeli ki; Hayır dersek, ülke bölünmeyecek, Millet bölünmeyecektir.

ANA’lar bilmeli ki; Hayır dersek, kadın erkek eşitliği bozulmayacaktır.

ANA’lar bilmeli ki; Hayır dersek, içerde ve dışarda düşmanların bizi bölmeye gücü yetmeyecektir.

ANA’lar bilmeli ki; Hayır dersek, her yerde, herkes eşit olacak, kimse kimseyi ötekileştirmeyecek, kimse kimsenin adamı olmayacaktır.

ANA’lar bilmeli ki; Hayır dersek, iç huzurumuz olacak, üreticimiz, işçimiz, memurumuz, köylümüz, nefes alacaktır.

ANA’lar bilmeli ki; Hayır dersek, toprağımız, tohumumuz kimsenin tekeline bırakılmayacaktır.

ANA’lar bilmeli ki; Hayır dersek, tüketen değil, üreten toplum ayağa kalkacaktır.

ANA’lar bilmeli ki, Hayır dersek, bize güvenen, bize Cumhuriyeti emanet eden, bize tam bağımsızlığı kazandıran, bize birey olma, millet olma onurunu yaşatan Atamızın güveni boşa çıkmayacaktır.

ANA’lar bilmeli ki; ANAYASA onlara emanettir.

Ve bizi yönetenler bilmeli ki; ANA’lar HAYIR derse, her iş Hayır’lı olacaktır.

Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.

Gazi Mustafa Kemâl Atatürk