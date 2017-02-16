Anayasa teklifinizden mi? Kendinizden mi korkuyorsunuz?

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

Mecliste yaptığımız konuşmada Başbakan Binali Yıldırım ve tüm siyasi parti liderlerine herhangi bir televizyon kanalında açık oturum için ‘Hodri Meydan’ çağrısında bulunduk.

Seçimler öncesinde karşıt görüşlü tüm liderlerin bir demokrasi kültürünün gereği olarak televizyonlarda düzenlenen açık oturumlara katılarak karşılıklı görüşlerini savunarak halka anlattığına değinip, AKP’nin iktidarıyla birlikte bu kültürün Türkiye’de yok edildiğini ifade ettik. AKP iktidarının halkın bilgilenmesinden kaçtığını, gerçeklerin ortaya çıkmasından ve muhalefetin karşısında zor durumda kalmaktan korktuğunu söyledik.

12 EYLÜL DEMOKRASİSİNDEN GERİDEYİZ

“Demokrasi anlayışınız, 12 Eylül darbesinin demokrasi anlayışından daha da geride. Niye mi? 1983 tarihinde yani 12 Eylül darbesi sonrası yapılan ilk seçim öncesinde TRT'de siyasi parti liderleri açık oturum düzenlemiş, fikirlerini tartışmış, halkın izleyebileceği şekilde yayınlatmıştı. Biz bu çağrıyı her seçim öncesi yapıyoruz. Özellikle bu referandum öncesi, gelin, siyasi parti liderleri olarak canlı yayında tartışın, halk neyin ne olduğunu tam olarak öğrensin diyoruz ancak sizden bu konuda herhangi bir girişim göremiyoruz. Anayasa değişiklik teklifinize mi güvenmiyorsunuz, yoksa kendinize mi? Daha dün Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve size böyle bir teklifi getirdi. Siz bu konudaki bütün teklifleri yahıtsız bırakıyorsunuz.”