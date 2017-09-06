Anıtpark, görünümü ve doğallığı hiç bozulmadan ve yenilenmiş haliyle 29 Ekim’de yeniden hizmete açılacak

Çankaya Belediyesi, yeşil dokusu ve kültür sanat etkinlikleriyle Ankara’nın en gözde parklarından olan “Anıtpark”ı aslına uygun şekilde yeniliyor. Parkın açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenecek görkemli bir törenle yapılacak.

Çankaya Belediyesi , Anıtpark’taki yenileme çalışmalarına devam ediyor. Anıtkabir ’in yanı başında bulunan ve sit alanı olan park, Anıtlar Yüksek Kurulu ’ndan alınan izin ile aslına uygun şekilde yenilenerek halkın hizmetine sunulacak.



PROJE, KORUMA KURULU ONAYLI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’in yanında olması nedeniyle 1. Derece Sit Alanı olan Anıtpark’taki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.02.2017 tarihli ve 208 sayılı toplantısında alınan 23.02.2017 tarih ve 4108 sayılı kararı ile onaylanan proje çerçevesinde yapılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB)’nun da denetleyeceği çalışmalar kapsamında, yapısal herhangi bir malzeme değişikliğine gidilmeyecek.



ANKARA’NIN SİMGE PARKLARINDAN

Tarihi ve doğal güzelliklere ayrı bir önem veren ve çalışmalarını her zaman bu yönde gerçekleştirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’nın en özel parklarından olan Anıtpark’ın parkın dokusuna uygun özel bir proje ile yenileneceğini söyledi. Anıtpark ’ın yeşil dokusunu yanı sıra Milli Bayram kutlamalarına ev sahipliği yaptığını da dile getiren Taşdelen şunları söyledi: ”19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi önemli ve değerli günleri Anıtpark’ta düzenlediğimiz konser ve etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Anıtpark, Atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir yanında olmasından dolayı bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Yıllar içerisinde yıprandı. Biz de aslını bozmadan ve gerekli izinleri alarak Anıtpark’ı adına ve anlamına yakışır bir şekilde yeniden düzenliyoruz”.



AÇILIŞ 29 EKİM’DE

Yapısal değişikliklerin yapılmayacağı ve aslı bozulmadan yürütülen çalışmalar kapsamında uzun yıllar içinde yıpranan sert zemin ve altyapı tamamen değiştiriliyor. Aydınlatma direkleri ile sulama sisteminin de yenileneceği Anıtpark, görünümü ve doğallığı hiç bozulmadan ve yenilenmiş haliyle 29 Ekim’de yeniden hizmete açılacak.