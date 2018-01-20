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ANKARA 15 TEMMUZ PLATFORMUNDAN BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI DESTİCİ'YE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

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Açelya Aşkın

3 Ocak 2018 günü  Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Mustafa Destici'nin makam odasında çıkan yangın sebebiyle Memur-Sen Ankara İl Başkanı ve Ankara 15 Temmuz Platformu  Koordinatörü Mustafa  Kır beraberinde  Öz-Der Başkanı Ayhan Çetinkaya ,Yeni Dünya Vakfı Ankara Başkan Yardımcısı Abdullah Güven , İç Anadolu Birliği Başkanı İsmet Taş,  15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Tahsin Yolcu ve Alperen Ocakları Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Zahit Ayan olduğu halde   Büyük Birlik Partisi Genel  Başkanı Mustafa Destici'ye  geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret esnasında konuşan Memur-Sen Ankara İl Başkanı ve Ankara 15 Temmuz Platformu  Koordinatörü Mustafa  Kır: 3 Ocak 2018 günü Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde çıkan yangın sebebiyle Ankara 15 Temmuz Platformu olarak hem  geçmiş olsun dileklerimizi iletmek, hem de platformumuzun çalışmaları hakkında bilgi sunmak maksadıyla  zatı alinizi ziyaret ediyoruz. Kabulünüzden dolayı teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Can kaybı olmadan yangının  söndürülmesi teselli kaynağımızdır. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.  Dedi

Kır; konuşmasını şöyle sürdürdü. Bilindiği  üzere milletimiz; 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanlığı sarayının ,T.B.M. Meclisinin,Genel Kurmay Karargahının Özel Polis,Harekat dairesinin,Türk Telekom'unun köprülerinin  bombalandığı,  hepsinden önemlisi insanlarımızın üzerine tankların sürüldüğü uçaklardan mermilerle tarandığı,  249 vatandaşımızın şehit, 2193  vatandaşımızın gazi olduğu  tarihin en  hain FETÖ  darbe kalkışması ile   büyük bir travma yaşamıştır.

Yine bu millet: 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi  sağcısıyla solcusuyla alevisi  ve sünnisiyle    silahsız  cephanesiz ,Cumhurbaşkanından en sade vatandaşına kadar basiret,feraset,feragat,dirayet ve hepsinden öte gözünü kırpmadan canını verecek kadar cesaret örneği göstererek tankların önüne yatarak, helikopterlerden atılan mermilere,uçaklardan fırlatılan bombalara göğsünü siper ederek önlemek suretiyle  15 Temmuz direniş ve diriliş destanını yazmıştır. 

Ancak  olay bitmiş değildir. çünkü;15 Temmuz darba kalkışması salt FETÖ'cülerin kalkışması değildir.  ABD ve AB gibi küresel aktörler  tarafından   Suriye cephesinde PKK terör örgütünün uzantısı olan PYD-YPG'yi müttefik kabul edip onların silahlandırılması, DAEŞ' ten boşalan Rakka'ya PYD ve YPG' nin  yerleştirilmesi, DAEŞ'in  Suriye topraklarından törenle tahliye edilmesi ,FETÖ sanıklarının ülkelerinde misafir gibi ağırlanması,FETÖ'cü askerlerin NATO karargahlarında saklanması,gibi hususlar  FETÖ darbe kalkışmasının arkasında küresel aktörlerin de var olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

Ve bu gün  bu küresel  aktörler 15 temmuzda elde edemedikleri neticeyi değişik alanlarda yaptıkları ve yapacakları hamlelerle elde etme gayreti içine girmişlerdir. Biz 15 temmuz da içimizdeki hainlerin üstesinden nasıl geldiysek şimdide dışımızdaki hainlerin  üstesinden yine birlikte gelebiliriz.. Bu vesile ile birliğimize beraberliğimize halel getirecek ayrıştırıcı ifade ve davranışlardan kaçınmamız gerekmektedir.

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15 Temmuzda doğrudan doğruya milletimizin birliğine  ve bütünlüğüne kasteden  ihanet çetelerini  ve onlara moral ve lojistik destek sağlayan iş dünyasından,yargıdan bürokrasiden  kim varsa tüm hainlerden  hesap sorulmasının ve cezalandırılmasının takipçisi olmak ayrıca  FETÖ davalarına müdahil olarak katılan 15 temmuz şehitlerimizin eş ve çocuklarına sahip çıkmak, amacıyla merkezi Anakara'da bulunan vakıf,dernek,sendika,siyasi parti,kulüp,birlik platform,ocak  gibi arkasında üye kitlesi bulunan duyarlı  sivil toplum kuruluşları tarafından   Memur-Sen'in ev sahipliğinde 6 haziran 2017 günü yapılan  toplantıda oluşturduğumuz Ankara 15 Temmuz Platformunu oluşturduk.  Sincan Ağır Ceza Mahkemelerinde 22 Mayıs 2017 günü Çatı davası ile başlayan ve 1 Ağustos 2017 günü   Akıncı üssü  davası ile devam eden 15 temmuz FETÖ darbe kalkışması davalarının  hem mağduru,hem tanığı,hem de müdahili sıfatıyla  12 Haziran 2017 günü  başlattığımız nöbet görevimizi aralıksız devam ettiriyoruz. FETÖ davaları sonlanıncaya hainler hak ettikleri cezayı çarptırılıncaya  kadara da devam ettirme kararlılığı içindeyiz.         

Ankara 15 temmuz Platformuna dahil STK'lar  olarak dini, vatanı ve milleti için canlarını feda eden şehitlerimizin  emanetlerini emanetimiz kabul biliyoruz. Mahkeme salonlarında onların yanında olmayı  bir lütuf değil, bir  görev ve  sorumluluk kabul ediyoruz. Tüm FETÖ davaları sonlanıncaya, hainler hak ettikleri cezayı görünceye kadar hem şehit ailelerimizin ve gazilerimizin destekçisi hem de  davaların da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Dedi.  Kabullerinden dolayı Destici'ye teşekkür etti. Ve Platforma destek vermelerini istedi.

Destici: Ankara 15 Temmuz Platformu'nun  yaptığı faaliyetleri yakinen takip ediyoruz.  Gerek FETÖ davalarını takip, gerekse  duruşma salonlarında 15 Temmuz  şehit aileleri  ve  gazilerine verilen destekten dolayı şahsınızda Platforma dahi sivil toplum kuruluşlarına tebrik ve takdirlerimi sunuyorum. Bu konuda gerek parti gerekse Alperenler olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizi ifade ediyorum Dedi. 

Destici; son günlerde medyada yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısını reddetti haberlerini iyi niyetli bulmadığının altını çizerek şöyle konuştu: “BBP Kurumsal bir kimliği olan harekettir. Bu hareket var olmaya devam edecektir. Merhum Liderimizin mirası yaşayacaktır”.

Destici:  ankaradanhaber editörlerinden Olcay Eşgi’nin seçim ittifakına girer misiniz? Sorusu üzerine de şu yanıtı verdi: “ BBP geçmişte seçim ittifakları yaptı. Memleketimizin birliği için üzerimize düşen ne ise yapmaya hazırız. Milliyetçilerin , maneviyatçıların bir araya gelmesi bazı kesimleri panikletti. Bu ne kadar doğru bir ittifak olduğunu bize gösteriyor. İnançlı kadroların bir araya gelmesinden mutluluk duyarız”.Dedi.

Daha sonra görüşme basına kapalı olarak karşılıklı görüşler ifade edilerek sürdürüldü. 

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