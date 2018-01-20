ANKARA 15 TEMMUZ PLATFORMUNDAN BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI DESTİCİ'YE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Açelya Aşkın / Editör

3 Ocak 2018 günü Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Mustafa Destici 'nin makam odasında çıkan yangın sebebiyle Memur-Sen Ankara İl Başkanı ve Ankara 15 Temmuz Platformu Koordinatörü Mustafa Kır beraberinde Öz-Der Başkanı Ayhan Çetinkaya ,Yeni Dünya Vakfı Ankara Başkan Yardımcısı Abdullah Güven , İç Anadolu Birliği Başkanı İsmet Taş, 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Tahsin Yolcu ve Alperen Ocakları Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Zahit Ayan olduğu halde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret esnasında konuşan Memur-Sen Ankara İl Başkanı ve Ankara 15 Temmuz Platformu Koordinatörü Mustafa Kır: 3 Ocak 2018 günü Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde çıkan yangın sebebiyle Ankara 15 Temmuz Platformu olarak hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek, hem de platformumuzun çalışmaları hakkında bilgi sunmak maksadıyla zatı alinizi ziyaret ediyoruz. Kabulünüzden dolayı teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Can kaybı olmadan yangının söndürülmesi teselli kaynağımızdır. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Dedi

Kır; konuşmasını şöyle sürdürdü. Bilindiği üzere milletimiz; 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanlığı sarayının ,T.B.M. Meclisinin,Genel Kurmay Karargahının Özel Polis,Harekat dairesinin,Türk Telekom'unun köprülerinin bombalandığı, hepsinden önemlisi insanlarımızın üzerine tankların sürüldüğü uçaklardan mermilerle tarandığı, 249 vatandaşımızın şehit, 2193 vatandaşımızın gazi olduğu tarihin en hain FETÖ darbe kalkışması ile büyük bir travma yaşamıştır.

Yine bu millet: 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi sağcısıyla solcusuyla alevisi ve sünnisiyle silahsız cephanesiz ,Cumhurbaşkanından en sade vatandaşına kadar basiret,feraset,feragat,dirayet ve hepsinden öte gözünü kırpmadan canını verecek kadar cesaret örneği göstererek tankların önüne yatarak, helikopterlerden atılan mermilere,uçaklardan fırlatılan bombalara göğsünü siper ederek önlemek suretiyle 15 Temmuz direniş ve diriliş destanını yazmıştır.

Ancak olay bitmiş değildir. çünkü;15 Temmuz darba kalkışması salt FETÖ'cülerin kalkışması değildir. ABD ve AB gibi küresel aktörler tarafından Suriye cephesinde PKK terör örgütünün uzantısı olan PYD-YPG'yi müttefik kabul edip onların silahlandırılması, DAEŞ' ten boşalan Rakka'ya PYD ve YPG' nin yerleştirilmesi, DAEŞ'in Suriye topraklarından törenle tahliye edilmesi ,FETÖ sanıklarının ülkelerinde misafir gibi ağırlanması,FETÖ'cü askerlerin NATO karargahlarında saklanması,gibi hususlar FETÖ darbe kalkışmasının arkasında küresel aktörlerin de var olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

Ve bu gün bu küresel aktörler 15 temmuzda elde edemedikleri neticeyi değişik alanlarda yaptıkları ve yapacakları hamlelerle elde etme gayreti içine girmişlerdir. Biz 15 temmuz da içimizdeki hainlerin üstesinden nasıl geldiysek şimdide dışımızdaki hainlerin üstesinden yine birlikte gelebiliriz.. Bu vesile ile birliğimize beraberliğimize halel getirecek ayrıştırıcı ifade ve davranışlardan kaçınmamız gerekmektedir.

15 Temmuz da doğrudan doğruya milletimizin birliğine ve bütünlüğüne kasteden ihanet çetelerini ve onlara moral ve lojistik destek sağlayan iş dünyasından,yargıdan bürokrasiden kim varsa tüm hainlerden hesap sorulmasının ve cezalandırılmasının takipçisi olmak ayrıca FETÖ davalarına müdahil olarak katılan 15 temmuz şehitlerimizin eş ve çocuklarına sahip çıkmak, amacıyla merkezi Anakara'da bulunan vakıf,dernek,sendika,siyasi parti,kulüp,birlik platform,ocak gibi arkasında üye kitlesi bulunan duyarlı sivil toplum kuruluşları tarafından Memur-Sen'in ev sahipliğinde 6 haziran 2017 günü yapılan toplantıda oluşturduğumuz Ankara 15 Temmuz Platformunu oluşturduk. Sincan Ağır Ceza Mahkemelerinde 22 Mayıs 2017 günü Çatı davası ile başlayan ve 1 Ağustos 2017 günü Akıncı üssü davası ile devam eden 15 temmuz FETÖ darbe kalkışması davalarının hem mağduru,hem tanığı,hem de müdahili sıfatıyla 12 Haziran 2017 günü başlattığımız nöbet görevimizi aralıksız devam ettiriyoruz. FETÖ davaları sonlanıncaya hainler hak ettikleri cezayı çarptırılıncaya kadara da devam ettirme kararlılığı içindeyiz.

Ankara 15 temmuz Platformuna dahil STK'lar olarak dini, vatanı ve milleti için canlarını feda eden şehitlerimizin emanetlerini emanetimiz kabul biliyoruz. Mahkeme salonlarında onların yanında olmayı bir lütuf değil, bir görev ve sorumluluk kabul ediyoruz. Tüm FETÖ davaları sonlanıncaya, hainler hak ettikleri cezayı görünceye kadar hem şehit ailelerimizin ve gazilerimizin destekçisi hem de davaların da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Dedi. Kabullerinden dolayı Destici'ye teşekkür etti. Ve Platforma destek vermelerini istedi.

Destici: Ankara 15 Temmuz Platformu'nun yaptığı faaliyetleri yakinen takip ediyoruz. Gerek FETÖ davalarını takip, gerekse duruşma salonlarında 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerine verilen destekten dolayı şahsınızda Platforma dahi sivil toplum kuruluşlarına tebrik ve takdirlerimi sunuyorum. Bu konuda gerek parti gerekse Alperenler olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizi ifade ediyorum Dedi.

Destici; son günlerde medyada yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısını reddetti haberlerini iyi niyetli bulmadığının altını çizerek şöyle konuştu: “BBP Kurumsal bir kimliği olan harekettir. Bu hareket var olmaya devam edecektir. Merhum Liderimizin mirası yaşayacaktır”.

Destici: ankaradanhaber editörlerinden Olcay Eşgi’nin seçim ittifakına girer misiniz? Sorusu üzerine de şu yanıtı verdi: “ BBP geçmişte seçim ittifakları yaptı. Memleketimizin birliği için üzerimize düşen ne ise yapmaya hazırız. Milliyetçilerin , maneviyatçıların bir araya gelmesi bazı kesimleri panikletti. Bu ne kadar doğru bir ittifak olduğunu bize gösteriyor. İnançlı kadroların bir araya gelmesinden mutluluk duyarız”.Dedi.

Daha sonra görüşme basına kapalı olarak karşılıklı görüşler ifade edilerek sürdürüldü.