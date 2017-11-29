Ankara Bu Ayıptan Kurtulmalıdır

Svetlana Williams

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan M.Nezih Allıoğlu, Uluslararası Fuar Merkezi ’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkent Ankara’nın pekçok hayati meselede Avrupa başkentleri bir yana, Türkiye’deki bazı illerin dahi gerisinde kaldığını söyleyen Başkan Allıoğlu, “Bunu hak etmiyoruz” dedi. Direkt uçuşlar konusunda yıllarca süren çıkmazın nihayet çözüme kavuştuğunu anımsatan Allıoğlu, Fuar Merkezi konusunda da aynı beklenti içinde olduklarını vurguladı. 7 yılı aşkın süredir kent gündeminde olan Fuar Merkezi’nin, yeri, projelendirmesi, ihalesi ve yapımı dâhil her aşamasının krize dönüştüğünü anımsatan Başkan Allıoğlu, şöyle devam etti:

Akyurt Yerine Merkez Olabilir

“Başkent Ankara, sanayide ve ticarette, katma değeri yüksek, yüksek teknoloji ürünlerin üretiminde önemli bir noktaya gelmiştir. Ankara ekonomisi böylesine güçlü bir ivme yakalamışken, bir fuar alanına sahip olmaması büyük eksikliktir. Bu eksikliğin giderilmesi noktasında atılan adımlar ise bugüne kadar sonuç vermemiş, Uluslararası Fuar Merkezi’nin yapımıyla ilgili sorunlar aşılamamıştır. Bugün gelinen noktada ise Fuar Merkezi’nin temelinin atıldığı Akyurt bölgesinin bu iş için uygun olmadığı, Fuar’ın daha kent merkezine yakın bir alana yapılması görüşü benimsenmişti. Hem organizasyonlara katılanlara ulaşım kolaylığı sağlanması, hem de Ankara esnafının kazanması için düşünülen bu yöntem bizce de son derece yerindedir.”

Yeni Alan Çok İyi Seçilmeli

Yeni Fuar alanı olarak AŞTİ, AKM ve Şeker Fabrikas’nın bulunduğu alanın yanısıra, askerin boşalttığı noktalar da alternatif olarak düşünüldüğünü söyleyen Başkan Allıoğlu, “Bu noktada tek beklentimiz kararın biran önce verilerek, vakit kaybedilmeden projenin nihayetlendirilmesidir. Ancak Uluslararası Fuar Merkezi’nin yapılacağı alana karar verilirken ortak akılla hareket edilmesi, tüm yönlerinin değerlendirilerek konunun sonuçlandırılması gerekmektedir” şeklinde konuştu. GGYD Başkanı Allıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya müdahil olmasının da memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Allıoğlu, “Verilen sözlerin bu kez havada kalmaması, Ankara’nın artık bu ayıptan kurtularak uluslararası standartlarda bir Fuar Merkezi’ne kavuşması, en geç 2019’da uluslararası fuarcılık takvimine alınması ortak temennimizdir. Kent ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz yeni Fuar Merkezi’yle ilgili Ankara Ticaret Odası’na her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzun da bilinmesini isteriz” diye konuştu.