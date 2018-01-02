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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna 2018’in ilk gününde Ankaralılarla buluştu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna 2018’in ilk gününde Ankaralılarla buluştu
BAŞKAN TUNA, 2018’İN İLK GÜNÜNDE MAKAMINDA AĞIRLADIĞI ANKARALILARI DİNLEDİ. GÖREVE GELDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN "ORTAK AKIL" İLKESİYLE ÇALIŞACAĞINI BELİRTEN BAŞKAN TUNA, VATANDAŞLARLA ŞEHRE İLİŞKİN ATILACAK ADIMLAR VE TALEPLER HAKKINDA İSTİŞARELERDE BULUNDU.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki makamında kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlar ve muhtarları ağırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Başkent’in dört bir yanından gelen Ankaralıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tuna, vatandaşlarla istişarelerde bulunarak, şehre ilişkin talepleri dinledi. Başkan Tuna , “2018’in ilk gününde vatandaşlarımızla birlikte olalım istedik. İhtiyaçlarını taleplerini değerlendiriyoruz.  El birliği ile daha güzel yarınlara inşallah ulaşacağız“  dedi. 

ORTAK AKIL İLKESİ 

Göreve geldiği ilk günden itibaren Ankaralılarla yakın temasta bulunmaya özen gösteren ve "ortak akıl" ilkesiyle sorunların çözümüne odaklanacağını belirten Başkan Tuna, gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesindeki makam odasının kapılarını ardına kadar açan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, şöyle konuştu; ”Bugün vatandaşlarımızla, ve ağırlıklı  muhtarlarımızla beraber oluyoruz.  Böyle bir günü değerlendirelim istedik. Vatandaşlarımızla beraber olmak bize mutluluk veriyor.” 

Kendisine 1 Ocak'ın tatil günü olduğu hatırlatılan Başkan Tuna; "Tatil kelimesini okulda  ben öğrenemedim. O kelimenin anlamını bilemiyorum.  Çünkü bizim tatil diye bir şeyimiz yok. Tatil; huzursa, mutluksa,  rahatlanacak bir şeyse ben vatandaşlarımla olunca rahat ediyorum. Onların taleplerini değerlendirip onlara yardımcı olabildiğim ölçüde  mutlu oluyorum bu  benim için en güzel tatil.” diye konuştu. 

ankara-buyuksehir-belediye-baskani-doc.-dr.-mustafa-tuna-2018’in-ilk--gununde-ankaralilarla-bulustu.jpgMUHTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ       

Tek tek Başkentlileri dinleyen Başkan Tuna'ya kimi mahallesindeki yol sorununu anlattı, kimi de semtindeki eksikleri dile getirdi. Tuna, sadece vatandaşların değil muhtarların da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Halk Günü'ne gelen isimlerden biri de Pursaklar Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin oldu. Şahin, Başkan Tuna'nın not aldığı talepler konusunda ilçesiyle ilgili şunları anlattı: “ Ben kendi mahallemde kavşakların ışıklandırılması, yeni kavşakların yapılması, yeni açılan yolumuzun alt yapısının bir an önce bitirilmesi, kaymakamlığa giden yolumuzun vatandaşlara hizmete sunulmasını istiyorum. Ayrıca bir spor salonumuz var bu da yeterli olmuyor. Spor salonu sayısının artırılmasını talep ediyoruz"O da sağolsun bizi dinledi notunu aldı. İnşallah hizmetler devam edecek.”

ankara-buyuksehir-belediye-baskani-doc.-dr.-mustafa-tuna-2018’in-ilk--gununde-ankaralilarla-bulustu-001.jpgSaray Mahalesi Muhtarı Sedat Çaldıran da, “Çok sıcak karşılandık. Onun için kendisine de çok teşekkür ederiz. Daha önce birim müdürleri ile görüşüyorduk ama başkanla ilk defa başkanla görüştük . Bundan çok memnunuz. Minnettarız" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi. 

 ANKARALILARLA YAKIN TEMAS SÜRECEK 

Halkla görüşmenin yanlızca belediye binasında da olmayacağını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “belediye binamızda olmak şart değil. Ben ilçe ziyaretlerimde de vatandaşlarımla beraber oluyorum, olmaya da devam edeceğim. 1 ocak tatil olduğu için burada vatandaşlarımızı ağırlama imkanı bulduk. Her zaman böyle bir şey olması şart değil. İlçe ziyaretlerimiz de oluyor. Bu ziyaretlerde vatandaşlarımızla  bir araya gelmeye devam edeceğiz .Biz zaten her zaman vatandaşın içindeyiz”. diye konuştu.  

Akşam saatlerine kadar devam eden kabullerde Başkan Tuna, yaklaşık 800 kişiyle tek tek ilgilendi.

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