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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 23. Dönem Çocuk Meclisi'nin açılış ve mazbata törenine katıldı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 23. Dönem Çocuk Meclisi'nin açılış ve mazbata törenine katıldı
Başkan Tuna, demokrasi bilincinin küçük yaşlarda başlamasının çok önemli olduğunu söyledi.

Mazbata törenine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Karabay’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker ile 3 dönem üst üste Çocuk Meclisi Başkanlığı yapan Ayşe Dila Karakaya da katıldı.

Çocuk Meclisi’ne gelişinde, Başkan Tuna’yı, 23. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı seçilen Buse Sert ile başkan yardımcıları Ceren Hızlı ve Azra Karakaya, çiçekle karşıladı.

 

-BAŞKAN TUNA’DAN, GÖKÇEK’E TEŞEKKÜR...

Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, törende yaptığı konuşmaya, Çocuk Meclisi’ni kuran, önceki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e teşekkür ederek başladı. Başkan Tuna, “1995 yılında bu Meclis’i oluşturan değerli büyüğümüz Melih Gökçek Başkanıma, bu meclisi oluşturarak sizlerin demokrasiyle tanışması, demokrasiyi yaşaması ve demokrasi kültürünüzün gelişmesi noktasında böyle bir çalışmayı başlattığı için özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Demokrasi bilincinin küçük yaşta başlamasının çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Tuna, “Geçtiğimiz 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında da genç-yaşlı, çoluk-çocuk tüm vatandaşlarımızın, hepimizin meydanlara inip demokrasimize, ülkemize sahip çıkmamızda da bu ve buna benzer çalışmaların etkili olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Çocuk Meclisi üyesi çocuklara, tarihi iyi bilmeleri, derslerine çok çalışmaları ve gereken önemi göstermeleri konusunda uyarılarda bulunan Başkan Tuna, şunları söyledi:

“Anne-baba ve özellikle de öğretmenlerinize saygıya ve onların taleplerine, verdiği öğütlere iyi dikkat etmeniz gerekir. Çünkü geleceğimiz sizlere emanet. Türkiyemiz daha müreffeh yarınlara, sizlerin sayesinde ulaşacak. Ben şimdi burada görüyorum, gözlerinizden de okuyorum. İnanıyorum ki buradan, çok kıymetli bilim adamları, yöneticiler, milletvekilleri, bakanlar ve cumhurbaşkanları çıkacaktır.”  

 

-"SEÇİLMİŞLERE BİZİM HER ZAMAN SAYGIMIZ VAR"

Başkan Tuna, Çocuk Meclisi’nde oylanarak kabul edilen “Genç Meclisi” kararına da değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, seçilme yaşının 18’e indirildiğini hatırlattı. Başkan Tuna, Genç Meclisi'nin, Çocuk Meclisi’nden atlayarak TBMM'ye girmeleri için imkan sağlayacağını söyledi.  

Çocuk Meclisi üyelerine, ailelerine, öğretmenlerine ve yetkililere ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Tuna, "Özellikle sizleri, bu sürece dahil olmanızdan ve cesaretinizden dolayı kutluyorum. Sizler seçilmiş insanlarsınız, seçilmişlere bizim her zaman için saygımız var. Seçilmişler olarak sizleri tekrar kutluyorum” dedi.

 

-YENİ BAŞKAN BUSE SERT OLDU

23. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Buse Sert de göreve seçildikten sonra yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Çocuklar için yaşanabilir bir dünya, en büyük idealim ve bu yolda biz çocuklar önemli katkılar sağlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinde olduğu gibi, çocuklar, geleceğinizin güvencesidir. Çocuklar, geleceği yapacak adamlardır, yeter ki bizlere güvenilsin ve hep arkamızda olunsun.”  

 

-İLK TOPLANTIDA “GENÇ MECLİSİ” KURULMASI ÖNERGESİ VERİLDİ

Toplantıda daha sonra Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı Ceren Hızlı, Başkanlık Divanı'na, “Genç Meclisi” kurulması yönünde bir önerge sundu. Hızlı, önergesinde; Çocuk Meclisi’ne 9-14 yaş aralığında ilk ve ortaokul öğrencilerinin gelebildiğine dikkat çekerek, "14 yaşına gelip liseye geçtiğimizde, maalesef çok sevdiğimiz Çocuk Meclisi ile bağlarımız kopuyor. 14-18 yaşlarındaki gençlerin de seslerini duyurabileceği, tartışma yapabileceği bir ‘Genç Meclisi’ olsa, zamanımızı daha iyi değerlendirebilir, geleceğe daha iyi hazırlanabiliriz" dedi.

Ardından oylamaya sunulan Ceren Hızlı’nın önergesi, kabul edildi.

 

-ENGELLİLERE YÖNELİK ÖNERGELER DE KABUL EDİLDİ…

Çocuk Meclisi’ne sunulan diğer önergeler ise Büyükşehir Belediyesi’nde görme engelli çocuklar için Brail alfabeli yayınlar hazırlanması, engelsiz kaldırım bilincinin yaygınlaştırılması ve denetimlerin artırılması konulu önergeler oldu. Her iki önerge de kabul edildi.

Başkan Tuna, konuşmalar ve önergelerin görüşülmesinin ardından, Çocuk Meclisi üyelerine mazbatalarını verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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