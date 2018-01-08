NKARAGÜCÜ BAŞKANI MEHMET YİĞİNER BAŞKANLIĞINDAKİ TAKIM YÖNETİCİLERİNİ KABUL EDEN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, ANKARAGÜCÜNE DESTEK SÖZÜ VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında Ankaragücü yöneticileriyle bir araya geldi.

“Ankaragücü geçmişi ve tarihi olan Ankara’nın önemli kulüplerinden biri, hatta en önemlisi” sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Tuna, Ankaragücü’nü sevindirecek şu haberi de paylaştı:

“Tabii ki Ankara’da yaşayanların Ankaragücü ’ne destek vermesi, katkı sağlaması gerekiyor. Zaman içinde adım adım çözülecek şeyler bunlar. Hep beraber elbirliğiyle çözeceğiz. Şehir hepimizin, belediye de hepimizin ve burası milletin yeri. Dolayısıyla bizde milletin emanetine en güzel şekilde sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Kulübe yönelik destek konusunda Belediye Meclisi’ne önerge vereceğiz.”



“ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN”

Büyükşehir Meclisi’ne sunulacak önerge hazırlıklarının talimatını verdiğini belirten Başkan Tuna, şöyle konuştu:

“Bizler de ne kadar ekonomik sıkıntımız olursa olsun en azından çorbada tuzumuz olsun diye katkıda bulunmak istiyoruz. Bunu inşallah vereceğimiz önerge ile Belediye Meclisimize sunacağız. Neticede meclisimiz buna karar verecek. Sanıyorum Meclisimizde Ankaragücü ’ne imkanlar ölçüsünde katkı vermek isteyecektir. Kiminin duası, kiminin parası, inşallah bereketli olur.”

Büyükşehir Belediyesi’nin amatör spora ve sporcuların her zaman yanında olduğunu ve her türlü desteği verdiğini vurgulayan Başkan Tuna, yapılan katkıları şu sözlerle özetledi:

“Biz milletin emanetçisiyiz. Milletin imkanlarını milletin hizmetine adaletli bir biçimde sunmak bizim görevimiz. Bütün spor faaliyetlerine katkı vermeyi arzu ederiz. Bu yönde de çaba harcıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara’da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği sağlıyoruz. Dünya olimpiyat şampiyonu güreşçilerimiz var. Onların değerli çabalarına, başarılarına, biz yerel yönetim olarak katkıda bulunmamız gerekiyor. Gençlerimizin spora yönelmesi noktasında amatör sporlara da hem hükümet, hem sivil toplum kuruluşları olarak hem de yerel yönetimler olarak imkanlarımız ölçüsünde katkıda bulunuyoruz” dedi.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de Tuna’ya Ankaragücü’ne gösterdiği yakın ilgi ve destek nedeniyle teşekkür ederek, Başkan Tuna’nın adının yazılı olduğu 06 numaralı Ankaragücü forması da hediye etti.