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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Bala’da yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Bala’da yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan, AK Parti Bala İlçe Başkanı İbrahim Karaca ve belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçeyi gezerek incelemelerde bulunan Başkan Tuna, esnaf ziyaretlerinde de bulundu.

 

BAŞKAN TUNA’DAN ANLAMLI ÇAĞRI

Esnaf ziyaretinde yoğun ilgiyle karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Başkan Tuna, belediye hizmetlerini ayrım yapmadan adil şekilde sunmaya çalıştıklarını vurguladı. Tuna, burada yaptığı konuşmada vatandaşlara birlik çağrısı yaptı:

“Sen, ben yok; biz varız…” ilkesiyle çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Vatandaşlarımızın bütün talepleri çok değerledir. Herkes imkanlarını birleştirir ve istişareler ile hizmet üretirse, çalışmalar hem bereketli hem de daha verimli olur.” 

        

AK Parti Bala İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Başkan Tuna, Bala Belediye Başkanı Kaplan ile birlikte Bala Hayvan Pazarı inşaat alanını da gezdi. Bala Sanayi Bölgesi ve Bala Mesire alanında yapılan Ankara Evi’nde de incelemeler yapan Tuna, yeni yapılan Bala Belediyesi hizmet binasını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

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