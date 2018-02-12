Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Bala’da yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan, AK Parti Bala İlçe Başkanı İbrahim Karaca ve belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçeyi gezerek incelemelerde bulunan Başkan Tuna, esnaf ziyaretlerinde de bulundu.

BAŞKAN TUNA’DAN ANLAMLI ÇAĞRI

Esnaf ziyaretinde yoğun ilgiyle karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Başkan Tuna, belediye hizmetlerini ayrım yapmadan adil şekilde sunmaya çalıştıklarını vurguladı. Tuna, burada yaptığı konuşmada vatandaşlara birlik çağrısı yaptı:

“Sen, ben yok; biz varız…” ilkesiyle çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Vatandaşlarımızın bütün talepleri çok değerledir. Herkes imkanlarını birleştirir ve istişareler ile hizmet üretirse, çalışmalar hem bereketli hem de daha verimli olur.”