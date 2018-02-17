Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Başkent’in turizm cenneti Çamlıdere’yi ziyaret etti

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, BAŞKENT’İN ÇAM ORMANLARIYLA ÇEVRİLİ ŞİRİN İLÇESİ ÇAMLIDERE’Yİ ZİYARET ETTİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna haftalık ilçe ziyaretlerine Çamlıdere’yi de ekledi. Başkan Mustafa Tuna, Başkent’in çam ormanlarıyla kaplı şirin ilçesi Çamlıdere’deki müzeleri de tek tek dolaştı. Tuna’ya ilçedeki ziyaretinde Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can ve AK Parti Çamlıdere İlçe Başkanı Hüseyin Civelek eşlik etti.

BAŞKAN TUNA ÇOCUKLUĞUNA DÖNDÜ

Şeyh Ali Semerkandi Parkı içinde bulunan türbeyi de gezerek dua eden Başkan Tuna, burada vatandaşlarla ve bölgedeki esnafla sohbet etti. Kemal Sunal ve Şener Şen’in balmumu heykellerinin de yer aldığı Oyuncak Müzesi’ni dolaşan Başkan Tuna, burada çocukken oynadığı oyuncaklarla karşılaştı. Oyuncak Müzesi’nde anılarını tazeleyen Tuna, birbirinden renkli oyuncakları inceledi.

DOĞA MÜZESİ’NE ZİYARET

Çeşitli türdeki yaban hayvanlarının sergilendiği Doğa ve Hayvan Müzesi’ne de uğrayan Başkan Tuna, Çamlıdere Kültür Evi’nde de yöresel ve tarihi kıyafet ve eşyaları inceleme fırsatı buldu. Geçmişten günümüze sobacılık, kalaycılık, semercilik gibi birçok meslek ve ürün hakkında bilgi alan ve ilçenin en eski dükkanlarını gezen Başkan Tuna’ya vatandaşların ilgisi yoğun oldu.