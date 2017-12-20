Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, göreve geldikten sonra ilk canlı yayına A Haber ekranlarında çıktı

- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA: “2018 YILINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM YAPMAYACAĞIZ”- “TEK BİNİŞLİK ANKARAKART ÜCRETLERİ 4 TL’DEN 3 TL’YE ÜŞÜRÜLECEK”- “HAFRİYAT GELİRLERİ SADECE BELEDİYE KASASINA GİRECEK”

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ’ün sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ; “2018 yılında EGO toplu taşıma ücretlerine zam yapılmayacak” dedi.

Göreve gelmesinin ardından Başkent’lilerin talep ve isteklerini dikkate alarak yeni kararlara imza atmaya devam eden Başkan Tuna, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti ve Ankarakart’ta bakiye aktarımı müjdelerinin ardından Ankara’lılara yeni bir müjde daha verdi. Başkan Tuna, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları ücretlerinde zam yapılmayacağını açıkladı.

Ulaşımdan, kentleşmeye kadar Ankara’da hayata geçirilecek pek çok konu hakkında soruları yanıtlayan Başkan Tuna; “Ulaşıma 2018 yılı içerisinde zam yapmayacağız, çünkü vatandaşlarımız için ulaşım çok önemli. Ulaşım noktasında vatandaşımızı rahatlatmak istiyoruz” dedi.

Ankara halkına modern ve kaliteli hizmeti sunmak için çalışmaların devam ettiğine vurgu yapan Başkan Tuna’nın ulaşımla ilgili ikinci müjdesi ise indirime yönelikti. Tek binişlik Ankarakart fiyatlarında da indirim yapıldığını ifade eden Tuna; “Tek binişlik kartları 4 liradan 3 liraya indiriyoruz. Ankara’ya turist gelsin diye çaba sarf ediyoruz. Gelen misafirlerimiz için ve cebinde yeteri kadar parası olmayan vatandaşlarımız için böyle bir karar aldık. Tek binişlik kart daha önce 4 TL’ye alınıyordu bundan sonra 3 TL olacak. Daha da indirmeyi istedik ama maliyetinden dolayı ancak kurtarıyor. Ulaşıma zam yapmayacağız. Vatandaş işe gidiyor, okula gidiyor. Ulaşım elzem; ulaşım sosyal bir konu. Ulaşımdaki sübvansiyonu devam ettireceğiz. Diğer harcamalardan kısacağız”diye konuştu.

-RANTA GEÇİT YOK

Başkan Tuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile mercek altına alınan yapılaşma sorununa ilişkin de konuşarak, çok katlı yapılaşmalara artık izin verilmeyeceğini söyledi. Kişi bazlı emsal artışların artık olmayacağını vurgulayan Başkan Tuna, kamu için bazı istisnai durumların dışında emsal artışı yapılmayacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Kişiye özel ranta kesinlikle hayır. Kamuyla ilgili yapılar olur, kamuyla ilgili binalar olur, okullar olur zaman zaman diğer kamu binalarına hastanelere ve benzeri yerlere emsal artışına ihtiyaç olması halinde devam edeceğiz. Ama vatandaşlarımız ne demek istediğimi çok güzel anlar. Bir adada bir parsele emsal 0.5 iken 1,5 verilmeyecek. Mevcutla ilgilide şunu söyleyebilirim. Ölen, öldü defnedildi. Bazıları komada. Sağlıklı olması için çaba sarf edeceğiz. Tıraşlama yapılacak binalar var, bir de şu anda devam eden bazı projeler var, onlarda da yapılabilecek ne varsa hukuk çerçevesinde onları da biraz daha tıraşlayacağız”

-PARK SORUNUNA YENİ ÇÖZÜM

Başkan Tuna, otopark sorununun çözümü için de belediyenin harekete geçtiğini söyledi. İstanbul’daki İSPARK benzeri bir çalışma ile bütün otoparkların ANPARK denetimine alınacağını açıkladı. Başkan Tuna, şöyle devam etti:

“Ankara’da, İstanbul’daki İSPARK benzeri bütün otoparkları denetimine alınacağı bir sisteme geçeceğiz. Bununla ilgili sözleşmeler var, iptali konusunda çalışmalar var, uzun süreli anlaşmaların iptal kısmı var... Sözleşmeler iptal edildikten sonra belediye olarak biz işleteceğiz otoparkları”

Başkan Tuna, otopark fiyatlarına ilişkin de bilgi verdi:

“Vatandaşı rahatsız etmeyecek ölçüde olması lazım. Bu bir hizmet kar beklentisi yok ama personel çalıştırıyorsun o maliyet de karşılanmalı.. Malum size de vatandaşların bizlere de otoparklar konusunda intikal ettirdiği sıkıntıların bitmesi önemli. Vatandaşın belediyeye verdiği paradan rahatsız olmaması gerekir. Vatandaş aradaki kişi ve gruplara verilen paradan rahatsız. Ben paramı belediyeye vereyim istiyor. Bu sistemle vatandaşın parası direkt belediyenin kasasına girecek.Belediyenin kontrolünde olduğunda bazı parkların ücretsiz olması yönünde çalışmalarımız var”

-HAFRİYAT GELİRLERİ İÇİN YENİ ADIM

Hafriyat gelirleri konusunda da açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hafriyatlarla ilgili de yine aynı şekilde belediyemiz ihaleye çıkacak. İhalede firmalar gelecekler hangisi uygun teklif verirse direkt belediyeyle muhatap olacaklar. Yani şöyle söyleyeyim biz ihaleye çıktığımız da firmalardan şöyle bir teklif isteyeceğiz. Bir defa bütün ödemeler belediyeye yatacak. Yani arada birilerine belediyenin makbuzu olmadan bir para söz konusu olmayacak. Hizmet alımı şeklinde olacak bu hizmeti alan firma belediyeden aylık gelip ne kadar hizmet bedeli işte yüzde 3-5-15 neyse artık yani onun bir hizmet bedeli var onun karşılığında gelecek belediyeden parasını alacak.Vatandaşla muhatap olmayacak, yani vatandaştan bir para ilişkisi olmayacak”

-“HAFRİYATTA TEK MUHATTAP BELEDİYE OLACAK”

Başkan Tuna, vatandaş hafriyatla ilgili parayı belediyelere yatıracak dedi ve şöyle devam etti:

“Bu hizmet işini alan firmada gelip belediyeden parasını alacak.Dolayısıyla, bu hafriyatlarla ilgili de sıkıntılar ortadan kalkmış olacak.

Bununla ilgili de yine yaptırılan sözleşmeler var bunların iptali noktasında da yine çalışmalarımız devam ediyor. Belediye meclisinden bu konu hem otoparklar hem de hafriyatlarla ilgili gündemimizde.Belediyemizde komisyonda şu anda. O komisyondan gelecek kararla beraber inşallah önümüzdeki ay bu karar çıktıktan sonra da ihale sürecini başlatacağız ve hafriyat işi de sıkıntısı kalmamış olacak inşallah”