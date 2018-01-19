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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Şehit Yakınları ve Gaziler Devlet Övünç Madalya Töreni”ne katıldı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Şehit Yakınları ve Gaziler Devlet Övünç Madalya Töreni”ne katıldı
-BAŞKAN TUNA:“ŞEHİTLİK MAKAMI ÇOK ÖZEL BİR MAKAMDIR… ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 15 Temmuz hain darbe girişimi başta olmak üzere, terörle mücadelede de hayatını kaybeden şehitlerin yakınları ile yaralanan gazilere verilen “Şehit Yakınları ve Gaziler Devlet Övünç Madalya Töreni”ne katıldı. 

Ankara Valiliği Vilayetler Evi’nde gerçekleştirilen törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Ankara Valisi Ercan Topaca ile birlikte katılan Başkan Tuna, 13 şehidimizin yakınları ve 44 gazimiz ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen madalyaları, şehit yakını ve gazilere, Bakan Kaya ve Vali Topaca takdim etti. 

TUNA’DAN ANLAMLI MESAJLAR

Kur’an-ı Kerim tilaveti, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Başkan Tuna, şehitlik makamının çok özel bir makam olduğunu vurguladı. Tuna, “Cenab-ı Allah onların makamını en güzel şekilde tarif ediyor zaten; ‘Onlar ölü değil, diridirler’ diyor. O yüzden Cenab-ı Allah bana da şehitliği nasip eder inşallah” dedi.

“TERÖR OLAYLARI BİR SAVAŞ STRATEJİSİDİR”

Haçlı ordularının İslam dinine karşı mücadelesinin halen devam ettiğine işaret eden Başkan Tuna, “Terör olayları artık günümüzün savaş stratejileridir. Ama baktılar ki, bu terör olaylarıyla ülkemizi bölemediler, 15 Temmuz hain darbe girişimini yaptılar. Zaten bu da darbe değil, bir ihtilal girişimiydi. Amaçları da ülkemizi istila edip, memleketi, Suriye’deki gibi paramparça etmekti” değerlendirmesinde bulundu. Tuna, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bu hain FETÖ terör örgütü, İslam’ı yozlaştırmaya çalışıyor. Hatırlarsanız Hıristiyanlar ve Yahudilerin ‘ılımlı İslam’ diye, söylemleri vardı. Bununla ilgili yüzlerce ülkedeki hainler, CIA gibi farklı istihbarat örgütleriyle birlikte dünyadaki birçok Müslüman ülkede bu işleri okullarla yaygınlaştırdılar. En son Türkiye’de de 15 Temmuz’da başarılı olsalardı, halife gibi geleceklerdi, ‘İşte gerçek İslam budur’ diyeceklerdi. İslam’ı protestanlaştırma hesabıyla çalıştılar bunlar. Hesap bu hesaptı. Ama bilmedikleri şey Cenab-ı Hak, ‘Ben bu dini koruyacağım’ dedi. Cenab-ı Allah buna müsaade etmedi, milletimizin kalbinden bu korkuyu aldı, bu hainlerin kalbine koydu. Ve ne mutlu ki o gece şehit olan kardeşlerimize, Cenab-ı Hak’ın dinini koruma yolunda şehit oldular.”

4 ÜLKE VE 74 İL’DEKİ 3 BİN 115 KAHRAMANA MADALYA

Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen “Devlet Övünç Madalyaları”, 4 ülke ve Türkiye’deki 74 ilde bulunan 889 şehit yakını ve 2 bin 226 gaziye düzenlenen törenlerle verilecek.

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