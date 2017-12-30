Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı

BAŞKAN TUNA:“TÜM İSLAM ALEMİ BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM İNSANLIK İÇİN HAYIRLI BİR YIL OLMASINI DİLİYORUM. TÜM DÜNYADA BARIŞ, DOSTLUK VE DAYANIŞMANIN EN ÜST SEVİYEDE YAŞANMASINI RABBİMDEN DİLİYORUM”

2018 yılının; başta İslam alemi olmak üzere, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını diliyor; tüm dünyada barış, dostluk ve dayanışmanın en üst seviyede yaşanmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

İnşallah 2018 yılı “Tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet” anlayışı çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz bir yıl olur. Buradan bir kez daha milli ve manevi değerlerimiz için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Sınır boylarımızda; sınır ötesinde, ülkemizin ve kardeşlerimizin emniyeti için görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizin de Rabbim yar ve yardımcısı olsun.