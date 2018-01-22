Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'dan Ak Parti Kadın ve Gençlik Kolları'na tam destek

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ.DR. MUSTAFA TUNA, MAMAK VE ÇANKAYA İLÇELERİ 5. KADIN KOLLARI OLAĞAN KONGRELERİ İLE ETİMESGUT GENÇLİK KOLLARI KONGRESİ’NE KATILDI.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, AK Parti Mamak ve Çankaya ilçeleri 5. Kadın Kolları Olağan Kongreleri ile Etimesgut Gençlik Kolları Kongresi ’ne katıldı.

Hafta sonu mesaisinin büyük bir bölümünü kadın ve gençlik kollarının etkinliklerine ayıran Başkan Tuna, bu geleneği bozmadı ve AK Parti kadın ve gençlik kollarının kongrelerine katılarak tam destek verdi.

Başkan Tuna, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mamak İlçesi 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Ak Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve A İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol ile birlikte katıldı.

“ZEYTİN DALI OPERASYONU” BAŞKAN TUNA’NIN GÜNDEMİNDEYDİ

Türkiye’nin sıcak gündem maddesi olan “Zeytin Dalı Operasyonu” Başkan Tuna’nın da gündemindeydi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentine düzenlediğisınır ötesi operasyon ile ilgili görüşlerini dile getiren Tuna, "Zeytin Dalı operasyonundaki kahramanlarımızın başarılı ve muvaffak olmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Dualarınızı bekliyorum" dedi.

Haçlıların İslamiyet’e, Türkiye'ye hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı saldırıya geçtiğine dikkat çeken karşı Başkan Tuna, vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Tuna, şunları söyledi:

"Daha önce Sultan Abdülhamit'e yapılanların yüzyıl sonraki versiyonu Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yapılıyor. Bütün mazlum milletlerin bütün Müslümanların Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yek vücut olup birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok yakinen yaşayarak görüyoruz."

“ 2019 ÇANKAYA'DA BAŞKA BİR TARİH OLACAK”

Başkan Tuna’nın Mamak Kadın Kolları Kongresi’nden sonraki ikinci durağı Çankaya Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi oldu.

AK Parti teşkilatlarının her kademesinde gerçekleştirilen kongrelerin oldukça heyecanlı geçtiğini hatırlatan Başkan Tuna, Çankaya’da da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 2019 yerel ve genel seçimlerinin önemini vurgulayan Başkan Tuna, “Büyükşehir olarak değerli teşkilatımızla el ele vererek Çankaya'mız için imkanlarımız ölçüsünde neler yapabiliriz bunun gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Tuna, Ak partinin Ankara’nın tüm ilçelerinde seçimlere yönelik çalışmalarını hızlandırdığını belirterek, önemli mesajlar verdi:

“Seçim çalışmalarında sizlerin ne kadar önemli desteklerinin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimizin ev ev, kapı kapı dolaşarak, hükümetimizin icraatlarını anlatmasının, vatandaşlarımızla temas etmesinin önemi çok büyüktür. Sizlerin bu gayretleri partimizi bu noktalara getirdi. ”



“GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Mamak ve Çankaya Kadın Kollarının 5. Olağan Kongrelerinin dışında Sincan Şoförler Odası Genel Kurulu’na ardından da Etimesgut Gençlik Kolları Kongresi’ne katılan Başkan Tuna, salonu dolduran gençlerin, “Ankara seninle gurur duyuyor” sloganları ve alkışları eşliğinde karşılandı.

Gençlerin enerjisinin gücüne inandığını ifade eden Başkan Tuna, 2019 seçimlerinde de gençlerden heyecan ve coşkularını yitirmeden çalışmalarını aynı şevk ve inançla sürdürmeleri istedi, “gençlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

“DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Etimesgut Gençlik Kolları Kongresi’nde de “Zeytin Dalı Operasyonu”na katılan Mehmetçikler için dua istedi. Başkan Tuna’nın, “Onlara, dualarımızı eksik etmeyelim, Cenab-ı Hak kazadan beladan muhafaza eylesin. İnşallah başarılı bir neticeyle ülkemizin geleceği açısından çok önemli olan bu operasyonların muvaffak olması için hepimize en azından dua etmek düşüyor” sözleri üzerine salondaki gençler “Ankara seninle gurur duyuyor”sloganları attı.

ETİMESGUT İSTASYON CADDESİ İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞI SÜRÜYOR

Başkan Tuna, Etimesgut’ta İstasyon Caddesi’nde yapılması planan yol projesinde gelinen noktaya ilişkin de önemli açıklamalar yaptı:

“İlçemizin, Etimesgut’un ihtiyaçları noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu yol meselesiyle ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde takip ediyoruz. Bu konuyla ilgili oradaki 69 daireyle teker teker görüşmeler yapıldı. Bazıları maalesef çok afaki rakamlar talep etti. O yüzden de kanun ne derse o yapılacak. Eğer makul olsalardı anlaşma sağlayıp, işi hızlandırmayı hedefliyorduk. Oradaki 150 bin liralık daireye 350 bin lira istenirse bunu karşılamayız. Milletin malını adaletli bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Takip ediyoruz, inşallah kısa sürede neticelendireceğiz.”