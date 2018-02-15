Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya, Başkent’te görev yapan büyükelçilerin ziyaretleri sürüyor

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, MOĞOLİSTAN, BELÇİKA VE GÜNEY SUDAN BÜYÜKELÇİLERİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, son olarak Moğolistan, Belçika ve Güney Sudan Büyükelçilerini makamında ağırladı.

Konuklarını kapıda “Hoş geldiniz” diyerek karşılayan Başkan Tuna’nın, ilk ziyaretçisi Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Moğolistan’ın Başkent’i Ulan Batur’un 2003 yılından itibaren kardeş şehir olduklarını ifade eden Büyükelçi Ravdan, “Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz” dedi.

“ATATÜRK’ÜN ADI OKULA VERİLDİ”

Ulan Batur’da bir caddeye Ankara, bir ortaokula ise Atatürk’ün adının verildiğini hatırlatan Büyükelçi Ravdan şunları söyledi:

“Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz oldukça yüksektir. Son 20 yılda 2 binin üzerinde Moğol gencimiz sizin üniversitelerinizde eğitim görerek mezun oldu. Ülkemize geri dönen bu gençlerimiz, devlet dairelerinde çalışmaya başladı.”

Ziyarette konuşan Başkan Tuna, Moğolistan’la kardeşlik ilişkisinin çok eskilere dayandığını hatırlatarak, Ankara’da eğitim gören öğrencilere de her zaman destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

İNGİLİZCE SOHBET

Başkan Tuna’nın, ikinci konuğu Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe oldu. Başkan Tuna, ziyaret süresince konuğu Malherbe ile İngilizce sohbet etti.

Oldukça sıcak bir ortamda geçen ziyarette, konuk Büyükelçi Malherbe’nin, Brüksel ve Ankara’nın kardeş şehir olması teklifine Başkan Tuna, büyük memnuniyet duyacağını ifade ederek, “Seve seve” diye karşılık verdi.

“ANKARA DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna’nın son konuğu, Güney Sudan Büyükelçisi Majok Guandong oldu.

Görüşmede, Ankara’da kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini kaydeden Sudan Büyükelçisi Guandong, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin icraatları ve sizlerin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Sizden de bir ricamız var. Bizim belediye başkanımızı Ankara’ya davet etmenizi istiyoruz. Buraya gelerek sizlerin bilgi ve tecrübelerinde faydalanması çok iyi olacaktır” dedi.

Güney Sudan’ın Başkentinin Belediye Başkanının Ankara’ya davet edilme talebine olumlu yanıt veren Başkan Tuna, “İki ülke arasında ki ilişkiler her geçen gün daha da gelişiyor. Başkentlerimiz arasında ki ilişkilerin gelişmesi için elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız” diye karşılık verdi.

Görüşmelerin ardından Başkan Tuna, konukların her birine çini tabak hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.