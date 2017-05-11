ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR’IN DAVETLİSİ OLARAK MALATYA’DA

BAŞKAN ÇAKIR’IN HAVAALANI’NDA KARŞILADIĞI BAŞKAN GÖKÇEK İLK OLARAK TRAMBUS BAKIM ATÖLYESİ’Nİ GEZDİ, DAHA SONRA MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın davetlisi olarak Malatya’da.

Malatya Havaalanı’nda Ahmet Çakır tarafından karşılanan Başkan Gökçek, ilk olarak Malatya Belediyesi’nin Trambus Bakım Atölyesini gezdi. Daha sonra Belediye Çalışma Alanlarında kısa bir tur atan iki Başkan, son olarak Malatya Büyükşehir Belediye Binası’na geçti.

Burada yaptığı kısa konuşmada Başkan Çakır’a daveti için teşekkür eden Başkan Gökçek “Malatya’yı çok değişmiş gördüm. Gelirinin çok üzerinde çalışmalar. Sayın Başkanı kutluyorum. Tüm Malatyalılara en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Ev sahibi Başkan Çakır da Başkan Gökçek’e “Sizin gibi belediyecilikte duayen olmuş bir Başkanı misafir ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Sizden istifade edecek birçok proje var. Sizlerin bu fuara katılmanız, fuarımıza daha da güç kattı. Sizi burada görmekten onur duyduk” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Çakır, Başkan Gökçek’e bir tepsi kayısı ile kayısı figürlü plaket ve işlemeli sürahi takdim etti.

İki Başkan baş başa görüşmelerinin ardından kitap fuarında Başkan Gökçek’in hem sunumuna hem de ilk imza gününe birlikte katılacaklar.

Başkan Gökçek, İl’de düzenlenen Kitap Fuarı’nda “CHP-FETÖ İlişkileri” adlı kitabının imza gününe katılacak, Malatyalılara 15 Temmuz’un tüm gerçeklerini sunum eşliğinde anlatacak.