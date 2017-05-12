ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, MALATYALILARA,15 TEMMUZ GERÇEKLERİNİ ANLATTI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK,MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIR’INDAVETLİSİ OLARAK BULUNDUĞU MALATYA’DA, 6. ANADOLUKİTAP FUARI’NI GEZDİ..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın davetlisi olarak bulunduğu Malatya’da, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Gökçek, sunumunun ardından, kendisinin kaleme aldığı ve geçtiğimiz günlerde piyasaya verilen "Sol Siyaset-FETÖ İlişkileri" kitabının ilk imza gününe de katıldı.

Gezdiği her yerde ve ziyaret ettiği 6. Anadolu Kitap Fuarı’nda vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Gökçek, kendisinin kaleme aldığı “Sol Siyaset- FETÖ İlişkileri”kitabının standına da uğrayarak, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

CHP tarafından, kitabında anlatılanlara karşı hiçbir dava açılmadığını, bunun da kitabının doğruluğunun kanıtı olduğunu belirten Başkan Gökçek, “CHP’de olağanüstü kurultay seslerinin yükselmesinin ardından neler yaşanacağının" sorulması üzerine, “Herhalde CHP parçalanır” cevabını verdi.

-400 MALATYALI, 15 TEMMUZ GERÇEKLERİNİ DİNLEDİ

Vatandaşların yoğun ilgisi altında ve ev sahibi Başkan Çakır’ın eşliğinde 15 Temmuz sunumunun yapılacağı “15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Çadırı”na geçen Başkan Gökçek, burada da kendisini alkışlarla karşılayan yaklaşık 400 kişiye, 15 Temmuz gerçeklerini, fotoğraf ve görüntülerin yer aldığı sunum eşliğinde anlattı.

Sunum öncesi bir konuşma yapan ev sahibi Başkan Çakır, “Bu yılki kitap fuarımızda, Melih Gökçek Başkanımızı ağırlıyoruz. Davetimizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Çakır’ın ardından konuşan Başkan Gökçek de Malatya’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, sunumuna ilişkin olarak “15 Temmuz gecesi yaşanan olayların yüzde 85’i Ankara’da, yüzde 10-15’i de İstanbul’da yaşandı” diyerek , 15 Temmuz gecesi yaşananları, görüntüler eşliğinde, ayrıntılarıyla izleyicilere anlattı.

-"YAZAR GÖKÇEK'E İMZA İZDİHAMI"...

Başkan Gökçek, sunumunun ardından, kendisinin kaleme aldığı ve geçtiğimiz günlerde piyasaya verilen "Sol Siyaset-FÖTÖ İlişkileri" kitabının ilk imza gününe katıldı. Genç-yaşlı, kadın-erkek ve çocuklardan oluşan çok sayıda Malatyalı'nın yoğun ilgisiyle karşılaşan ve vatandaşların satın aldığı kitapları da tek tek isimlerini yazarak imzalayan Başkan Gökçek, bu kez de yazar kimliğiyle sevenleriyle buluşmuş oldu.