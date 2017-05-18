ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK'TEN ANKARAGÜCÜ AÇIKLAMASI

-BAŞKAN GÖKÇEK’TEN ANKARAGÜCÜ AÇIKLAMASI:“ANKARAGÜCÜ İÇİN ANKARASPOR'U FEDA ETTİK,58 TRİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLADIM, AĞZIMLAKUŞ TUTSAM YARANAMIYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ankaragücü için Ankaraspor'u feda ettik, 58 trilyon liralık destek sağladım, ağzımla kuş tutsam yaranamıyorum. Ankaragücü'ne destek vermek bizim boynumuzun borcu. Ancak, Ankaragücü başkanına, 'yönetimi devredin, senle ben onursal başkan olalım, Ankara eşrafını bir araya getirelim, bir takım kaynaklar oluşturalım ve götürelim' önerisinde bulundum kabul etmedi. demek ki kendisi götürebilecek durumda”dedi.

TRT Haber ile TRT Türk ortak yayınında Sinan Burhan’ın sunumuyla gerçekleşen “Anadolu Soruyor” programının konuğu olan Başkan Gökçek, Spora ve sporcuya verilen desteğin sorulduğu programda, öncelikle güreşe ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Güreşte Dünya Şampiyonluğu değil Olimpiyat Şampiyonluğu bile bizde. Sporda kafamızı taktığımız dallarda başarılı oluyoruz. Güreşte; dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonlarımız var. Gün geçtikçe güçleniyoruz, alt yapıdan gelen çok iyi çocuklarımız var. Serbestte Taha’nın (Akgül) olimpiyat ve dünya şampiyonluğu var. Rıza’nın (Kayaalp) 11 tane şampiyonluğu var, dünya ve olimpiyat derecesi bulunuyor. Taha’nın geriden başladığı için 7 tane var. İnşallah bunlar önümüzdeki yıllarda da başarılı olacaklar.”

-“ANKARASPOR’U ANKARAGÜCÜ İÇİN FEDA ETTİK”

Ankaragücü’nün içinde bulunduğu durum ve ortaya atılan iddialara ilişkin görüşleri de sorulan Başkan Gökçek, “Ankara’nın en büyük talihsizliği, başkent olup da dünyada şampiyon çıkartmayan tek kent. Ben ilk günden bu yana Ankaragücü’ne takıldım. İlk olarak Mesut Yılmaz engelledi. Cemal Aydın başkan oldu. Sonra küme düşerken bize verdi. Biz Ankara Büyükşehir Belediye Sporu amatör ligden alıp 3, 2, 1 ve süper lige çıkartmıştık. Biz koca Ankarasporu, Ankaragücü için feda ettik. Elimizin tersiyle ittik. Ayrıca Cemal Aydın da bir takım hilelerle Ankaragücü kulübünün üzerine oturmak için mahkeme kararıyla üyeliklerimizi iptal ettirdi.. Daha ne yapabiliriz?”dedi.

Ankaragücü yönetiminde bulundukları sürenin sonlarında takımın 6’lı turnuva şampiyonu olduğunu ve ligde de şampiyon olamasa bile ilk 3’e girecek bir takım haline geldiğini kaydeden Başkan Melih Gökçek, “Ama, Cemal Aydın bizi üye yaptıkları genel kuruldaki düzenekleriyle mahkeme kararıyla kulüpten uzaklaştırıp takımın önce birinci lige sonra ikinci lige düşmesine neden oldu" diye konuştu.

-“OSMANLISPOR’A TEK KURUŞ DESTEK OLMADIK”

Ankaragücü’ne desteği “boynumuzun borcu” sözleriyle açıklayan Başkan Melih Gökçek, “Ama yönetimi devretmek istemiyorlar. Bunu istemiyorsanız da siz de ona göre hareket edeceksiniz. Çünkü başkalarına güvenip hareket edilmez. Biz Osmanlıspor’a Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinden tek kuruş para vermedik, ama Ankaragücü’ne verdik” dedi.

Osmanlıspor’un hiçbir borcu olmadan, ayağını yorganına göre uzatarak iyi bir yönetim ve uygulama sergilediğini kaydeden Başkan Gökçek, “Umarım Ankaragücü de başarılı olur ve Süper Lig’e çıkar” temennisinde bulundu.

-“BİRLİKTE YÖNETELİM DEDİM, KABUL EDİLMEDİ”

Mevcut Ankaragücü yönetiminin eleştirilerine de cevap veren Başkan Melih Gökçek, “Arada bir laf çarpıp duruyorlar. Ankaragücü yöneticileri yanıma geldi, ben kendisine de, 'bize yönetimi teslim edin, senle ben başkan olalım ve Ankara eşrafını bir araya getirelim, bir takım kaynaklar oluşturalım ve götürelim' Ama kabul etmedi, demek ki kendisi götürebilecek durumda” dedi.

-“AĞZIMLA KUŞ TUTSAM GÖRÜNMÜYOR”

Ankaragücü futbolcu değerlerinin kendilerinin mahkeme kararıyla kulübün başından uzaklaştırıldıkları anda uluslar arası spor marketleri değerlendirmesinde 34 milyon euro değeri olduğunu (Bugünkü değerle 136 milyon lira) ancak şimdi düştüğü hale üzüldüğünü de kaydeden Başkan Gökçek, Ankaragücü içerisinde “sol bir grup”bulunduğunu ve bu kişilerin, “yardım etmiyor” diye kendisini eleştirdiklerini de kaydederek, takıma kendi çabalarıyla toplamda 58 milyon lira yardım yapıldığını anlattı. Başkan Gökçek, “Bir CHP milletvekili 50 bilet alıyor ve haber oluyor. Biz 58 trilyon lira para verdirdik, hiç ses yok. Başlattıkları kampanyaya 10 liralık iştirak edeyim, ‘Melih Gökçek 10 liralık yardım etti’ diye eleştiren manşet yaparlar. Ama öbürleri hiçbir şey yapmadı yine de ses yok. Ağzımla kuş tutsam görünmüyor, yaranamıyorum" değerlendirmesinde bulundu.