  • BIST 94.809
  • Altın 147,589
  • Dolar 3,6348
  • Euro 4,0419
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK'TEN ANKARAGÜCÜ AÇIKLAMASI

»
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK'TEN ANKARAGÜCÜ AÇIKLAMASI
-BAŞKAN GÖKÇEK’TEN ANKARAGÜCÜ AÇIKLAMASI:“ANKARAGÜCÜ İÇİN ANKARASPOR'U FEDA ETTİK,58 TRİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLADIM, AĞZIMLAKUŞ TUTSAM YARANAMIYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ankaragücü için Ankaraspor'u feda ettik, 58 trilyon liralık destek sağladım, ağzımla kuş tutsam yaranamıyorum. Ankaragücü'ne destek vermek bizim boynumuzun borcu. Ancak,  Ankaragücü başkanına, 'yönetimi devredin, senle ben onursal başkan olalım, Ankara eşrafını bir araya getirelim, bir takım kaynaklar oluşturalım ve götürelim'  önerisinde bulundum kabul etmedi. demek ki kendisi götürebilecek durumda”dedi.

TRT Haber ile TRT Türk ortak yayınında Sinan Burhan’ın sunumuyla gerçekleşen “Anadolu Soruyor” programının konuğu olan  Başkan Gökçek, Spora ve sporcuya verilen desteğin sorulduğu programda, öncelikle güreşe ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Güreşte Dünya Şampiyonluğu değil Olimpiyat Şampiyonluğu bile bizde. Sporda kafamızı taktığımız dallarda başarılı oluyoruz. Güreşte; dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonlarımız var. Gün geçtikçe güçleniyoruz, alt yapıdan gelen çok iyi çocuklarımız var. Serbestte Taha’nın (Akgül) olimpiyat ve dünya şampiyonluğu var. Rıza’nın (Kayaalp) 11 tane şampiyonluğu var, dünya ve olimpiyat derecesi bulunuyor. Taha’nın geriden başladığı için 7 tane var. İnşallah bunlar önümüzdeki yıllarda da başarılı olacaklar.” 

 

-“ANKARASPOR’U ANKARAGÜCÜ İÇİN FEDA ETTİK”

Ankaragücü’nün içinde bulunduğu durum ve ortaya atılan iddialara ilişkin görüşleri de sorulan Başkan Gökçek, “Ankara’nın en büyük talihsizliği, başkent olup da dünyada şampiyon çıkartmayan tek kent. Ben ilk günden bu yana Ankaragücü’ne takıldım. İlk olarak Mesut Yılmaz engelledi. Cemal Aydın başkan oldu. Sonra küme düşerken bize verdi. Biz Ankara Büyükşehir Belediye Sporu amatör ligden alıp 3, 2, 1 ve süper lige çıkartmıştık. Biz koca Ankarasporu, Ankaragücü için feda ettik. Elimizin tersiyle ittik. Ayrıca Cemal Aydın da bir takım hilelerle Ankaragücü kulübünün üzerine oturmak için mahkeme kararıyla üyeliklerimizi iptal ettirdi.. Daha ne yapabiliriz?”dedi.

Ankaragücü yönetiminde bulundukları sürenin sonlarında  takımın 6’lı turnuva şampiyonu olduğunu ve ligde de şampiyon olamasa bile ilk 3’e girecek bir takım haline geldiğini kaydeden Başkan Melih Gökçek, “Ama, Cemal Aydın bizi üye yaptıkları genel kuruldaki düzenekleriyle mahkeme kararıyla kulüpten uzaklaştırıp takımın önce birinci lige sonra ikinci lige düşmesine neden oldu" diye konuştu.

           

-“OSMANLISPOR’A TEK KURUŞ DESTEK OLMADIK”

Ankaragücü’ne desteği “boynumuzun borcu” sözleriyle açıklayan Başkan Melih Gökçek, “Ama yönetimi devretmek istemiyorlar. Bunu istemiyorsanız da siz de ona göre hareket edeceksiniz. Çünkü başkalarına güvenip hareket edilmez. Biz Osmanlıspor’a Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinden tek kuruş para vermedik, ama Ankaragücü’ne verdik” dedi.

Osmanlıspor’un hiçbir borcu olmadan, ayağını yorganına göre uzatarak iyi bir yönetim ve uygulama sergilediğini kaydeden Başkan Gökçek, “Umarım Ankaragücü de başarılı olur ve Süper Lig’e çıkar” temennisinde bulundu.

 

-“BİRLİKTE YÖNETELİM DEDİM, KABUL EDİLMEDİ”

Mevcut Ankaragücü yönetiminin eleştirilerine de cevap veren Başkan Melih Gökçek, “Arada bir laf çarpıp duruyorlar. Ankaragücü yöneticileri yanıma geldi, ben kendisine de, 'bize yönetimi teslim edin, senle ben başkan olalım ve Ankara eşrafını bir araya getirelim, bir takım kaynaklar oluşturalım ve götürelim' Ama kabul etmedi, demek ki kendisi götürebilecek durumda” dedi.

 

-“AĞZIMLA KUŞ TUTSAM GÖRÜNMÜYOR”

Ankaragücü futbolcu değerlerinin kendilerinin mahkeme kararıyla kulübün başından uzaklaştırıldıkları anda uluslar arası spor marketleri değerlendirmesinde 34 milyon euro değeri olduğunu (Bugünkü değerle 136 milyon lira) ancak şimdi düştüğü hale üzüldüğünü de kaydeden Başkan Gökçek, Ankaragücü içerisinde “sol bir grup”bulunduğunu ve bu kişilerin, “yardım etmiyor” diye kendisini eleştirdiklerini de kaydederek, takıma kendi çabalarıyla toplamda 58 milyon lira yardım yapıldığını anlattı. Başkan Gökçek, “Bir CHP milletvekili 50 bilet alıyor ve haber oluyor. Biz 58 trilyon lira para verdirdik, hiç ses yok. Başlattıkları kampanyaya 10 liralık iştirak edeyim, ‘Melih Gökçek 10 liralık yardım etti’ diye eleştiren manşet yaparlar. Ama öbürleri hiçbir şey yapmadı yine de ses yok. Ağzımla kuş tutsam görünmüyor, yaranamıyorum"  değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) ALANI’NA ÇİFTLİK KURULUYOR16 Mayıs 2017 Salı 11:34
  • İÇ SAVAŞ NEDENİYLE AİLELERİYLE BİRLİKTE TÜRKİYE’YE SIĞINAN ÇOCUKLARA TÜRKÇE KURSU BAŞLADI15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:17
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yaşlı, engelli vatandaşlar ve başarılı öğrencilere “her şey dahil” tatil kampı15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:08
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir aile yaşam merkezi Osmanlı Aile Yaşam Merkezi14 Mayıs 2017 Pazar 12:04
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK'TEN ANKARAGÜCÜ’NE YARDIM AÇIKLAMASI14 Mayıs 2017 Pazar 12:01
  • Sincan- Ulus- Kızılay özel toplu taşıma araçları “ANKARAKART” sistemine geçiyor13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:18
  • EGO otobüslerinde, akşam belli saatten sonra, kadın ve çocukların iki durak arasında istedikleri noktada inebilecek12 Mayıs 2017 Cuma 12:22
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, MALATYALILARA,15 TEMMUZ GERÇEKLERİNİ ANLATTI12 Mayıs 2017 Cuma 11:34
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR’IN DAVETLİSİ OLARAK MALATYA’DA11 Mayıs 2017 Perşembe 16:08
  • ANKARA MİA GARYIMENKUL VE İNŞAAT YATIRIM A.Ş'NİN 4. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI11 Mayıs 2017 Perşembe 12:21
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim