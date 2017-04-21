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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK'TEN, ANKARAGÜCÜ ŞAMPİYONLUK MAÇINA 45 OTOBÜS

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK'TEN, ANKARAGÜCÜ ŞAMPİYONLUK MAÇINA 45 OTOBÜS
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, PAZAR GÜNÜ OYNANACAK KAYSERİ ERCİYESSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI İÇİN ANKARA'DAN 45 OTOBÜS KALDIRIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü'nün büyük bir ihtimalle şampiyonluğunu ilan edeceği,  Kayseri Erciyesspor ile Ankaragücü arasında Pazar günü oynanacak maça, taraftarlar için Kayseri’ye 45 otobüs kaldırıyor.

Ankaragücü'ne desteğini sürekli gösteren Başkan Gökçek, Twitter'dan yaptığı çağrı üzerine, Kayseri Erciyesspor maçına, taraftarlardan  gelen talebi karşılamak için 45 otobüs ayarladıklarını açıkladı.

Başkan Gökçek, otobüslerin, 23 Nisan Pazar günü saat 09:00’da Büyükşehir Belediye Binası önünden Kayseri’ye hareket edeceğini belirtti.

Gökçek, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan, Ankaragücü taraftarının talebi üzerine otobüs ayarlayacağı yönünde çağrıda bulunmuş, “Müracaat çok olursa otobüs sayısı artabilir... Taraftar grupları, toplu müracaat edebilir” demişti.

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