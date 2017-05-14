ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK'TEN ANKARAGÜCÜ’NE YARDIM AÇIKLAMASI

ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİNİN “BAŞKAN GÖKÇEK’İN VERDİĞİ YARDIM SÖZÜ BU AYKİ BÜYÜKŞEHİR MECLİS TOPLANTISI’NDAN ÇIKMADI” ŞEKLİNDEKİ AÇIKLAMASINA BAŞKAN GÖKÇEK, TWİTTER’DAN CEVAP VERDİ..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü’ne yardım yapılmasına ilişkin olarak ilk meclis toplantısında karar alacaklarına dair bir söz vermediğini belirterek, “Ankaragücü'ne verdiğim söz doğru. Hatta Sayın Yiğiner'e rakamına kadar söyledim. Ama ilk Meclis’te karar alacağımı kesinlikle söylemedim” dedi.

Başkan Gökçek, Twitter’den yaptığı açıklamada, Ankaragücü yönetiminin, “Büyükşehir Belediye Meclisi’nde açıklanan ve beklenen yardım kararırın çıkmaması Ankaragücü taraftarı arasında ve camiada hayal kırıklığına yol açmıştır” şeklindeki açıklamalarından üzüntü duyduğunu belirtti.

Başkan Gökçek twitter’dan yaptığı açıklamada, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in yönetimle toplantı yaparak kendine çağrıda bulunduğunu ifade ederek, Ankaragücü’ne verdiği sözün doğru olduğunu ancak ilk meclis toplantısında karar alacağına dair kesinlikle söz vermediğini söyledi.

-“TAKSİTLERLE YARDIMIMIZI YAPACAĞIZ”

Futbol sezonunun Ağustos’ta açılacağını vurgulayan Başkan Gökçek, “Unutmayın ki önümüzde 8 aylık bir dönem var. Sezon Ağustos’ta açılıyor. Biz eylül, ekim, ocak, şubat, mart ve nisan aylarında eşit taksitlerle yardımımızı yapacağız” dedi.

Gelecek aydan itibaren Ankara eşrafını Ankaragücü'ne yardım toplamak için bir araya getireceğini kaydeden Başkan Gökçek, twitter’dan şu açıklamalarda bulundu:

“Bu arada Ankaragücü yönetiminin geçen sezon futbolculara olan borçlarını ödemesini ve transferleri yapmasını bekliyoruz. Ben Yiğiner'e kesinlikle sezon başında borçlarımızı ödeyeceğimize dair bir söz vermedim... Ercan bey (Ankaragücü Başkan yardımcısı Ercan Soydaş) olaya tanıktır...”

-“KONUŞMALAR BENİ ÜZDÜ”

Başkan Gökçek, Ankaragücü yönetiminde yapılan konuşmalara çok üzülmesine karşın Ankaragücü’nü ve yöneticilerini sevdiğini ifade ederek, attığı twitlerine şu şekilde devam etti:

“Ankaragücü'nü bize teslim edemeyeceklerini söyleyenler kendileri...Biz de saygı duyduğumuzu açıkça söyledik.”

“Birbirimize gene destek olmalıyız...”

“Ben Ankaragücü'nün yöneticilerine başarılar diliyorum...”

-TARAFLARDAN YÖNETİME TEPKİ

Ankaragücü Yönetim Kurulu’nun Büyükşehir Belediye Meclisi’nden yardım kararı çıkmadığı yönündeki açıklamasına tepki gösteren Ankaragücü taraftarlarına da Twitter’dan seslenen Başkan Gökçek, “Ankaragücü taraftarlarının bu yorumları dolayısıyla kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ankaragücü taraftarına yorumları dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Ama bütün bu yorumlara rağmen Ankaragücü yönetimine teşekkürler…” dedi.