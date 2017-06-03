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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ASKİ, EGO ve ANFA personeli ve aileleriyle, iftar yemeğinde bir araya geldi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ASKİ, EGO ve ANFA personeli ve aileleriyle, iftar yemeğinde bir araya geldi
-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK:-"ÇOK ÖNEMLİ GÜNLER GEÇİRDİK. ÖZELLİKLE 15 TEMMUZ'U, BURADAKİ PERSONEL ARKADAŞLARIMLA, ONLARIN AİLELERİYLE BİRLİKTE YAŞADIK"..

Ramazan etkinliklerinin yapıldığı Altınpark’ta kurulan alanda iftarını açan personel ve aileleri, semazen gösterisi, tasavvuf müziği konseri ve dualar eşliğinde bir ramazan akşamı yaşadı. İftara, ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu, EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu ve ANFA Genel Müdürü Ramazan Arslan ile çok sayıda bürokrat katıldı. 

Başkan Gökçek, iftar sonrası yaptığı konuşmada, ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Gökçek, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Büyükşehir Belediyesi personelinin, darbenin önlenmesinde büyük çaba gösterdiğini hatırlatarak, "Çok önemli günler geçirdik. Özellikle 15 Temmuz'u, buradaki personel arkadaşlarımla, onların aileleriyle birlikte yaşadık. O zor günleri, elhamdülillah arkada bıraktık. Bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarıma, şahsım adına, Ankara adına, ülkem adına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.        

-“MUTLAKA GEZİN, BAŞKA YERDE GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Başkan Gökçek, ramazan etkinlik alanında açılan Kutsal Emanetler Sergisi'nin öneminden söz ederek, şunları söyledi:

“6 Kabe örtüsünden 1 tanesi, Kanunu Sultan Süleyman tarafından Kabe'nin kapısına taktırılan örtü. Onları mutlaka gezin, başka yerde görmek mümkün değil. Arka tarafta kitap fuarı açıldı. Burayı mutlaka gezin, çocukları da üst kata gönderin. Çocukların meşgul olacakları etkinlikler var. Hoşlarına gideceğini düşünüyorum. Ayrıca Ankara'nın dört bir tarafına yapmış olduğumuz panayırları, ramazan münasebetiyle çocuklarımız için buraya getirdik. Orada da eğlendirme şansımız olur. İnşallah hepsinden faydalanırsınız.” 

-BAŞKAN GÖKÇEK’E BÜYÜK ALKIŞ

Başkan Gökçek, önceki gün verilen iftarda, Büyükşehir Belediyesi personeline, sosyal denge tazminatı konusunda yaptığı konuşmayı hatırlatarak , “EGO ve ASKİ çalışanlara, sosyal denge tazminatı (SDT)  konusunda bir şey yapalım diye düşündük” dedi. Bu arada alkışlarla sözü kesilmesi üzerine, sözlerine Başkan Gökçek, “Sonra vazgeçtik… Dersem latife olur. O konuyu da hallettik. İnşallah hayırlı, uğurlu olsun” dedi. 

-“RAMAZAN HATIRASI” FOTOĞRAFLARI…

Başkan Gökçek, iftar sonrası "Ramazan Hatırası” yazısı önünde, Büyükşehir personeli ve ailelerinin taleplerini kırmayarak, tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

ASKİ Genel Müdürü Tahiroğlu ile EGO Genel Müdürü Gündoğdu da  günün anısına, Başkan Gökçek’e hediye takdim etti.  

İftarda çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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