Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Best FM’de Ufuk Karcı’nın “Konuşan Türkiye” programına konuk oldu

-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK:-"REFERANDUMDA BAHÇELİ’NİN, EVET DESTEĞİ OLMASAYDI, SEÇİMDE YENİDEN BİR ÇOĞUNLUK İSTEYECEK VE ONDAN SONRA ALACAKTIK BU KARARI"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, referandumda “evet” desteği vermesine ilişkin, “Eğer bu destek olmasaydı, seçimde yeniden bir çoğunluk isteyecek ve ondan sonra alacaktık bu kararı. Ama verdiği destek için Sayın Bahçeli’ye bu noktada müteşekkiriz" dedi.

Best FM’de Ufuk Karcı’nın “Konuşan Türkiye” programına konuk olan Başkan Gökçek, referandum çalışmalarıyla ilgili soru üzerine, “Biz ‘evet’çiyiz. Bu referandumda da önemli olan evetin çıkması ve insanların ikna edilmesi. Biz sadece miting yapmıyoruz, vatandaşlarımızla Twitter'dan da irtibat halindeyiz. Televizyonlara çıkıyoruz, arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Türkiye’nin istiklali ve istikbali için, çocuklarımızın geleceği için yapıyoruz bunu” diye konuştu.

Referandumdan “evet” çıkması durumunda “tek adam olunacağı” eleştirilerine de CHP'nin tarihinden söz eden Başkan Gökçek, Türkiye’de geçmiş dönemlerde yaşanan cumhurbaşkanı-başbakan çatışmalarına ilişkin de örnekler verdi.

Türkiye’de yaşanan darbe girişimi, PKK, DEAŞ terörü ile Hollanda ve Almanya krizlerine rağmen ihracatın yükselmesine de dikkat çeken Başkan Gökçek, bu durumun dış ülkeleri korkuttuğunu da söyledi.

-"SAYIN BAHÇELİ’YE MÜTEŞEKKİRİZ”

Başkan Gökçek, referandumda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “evet” desteği vermesine ilişkin olarak da “Eğer bu destek olmasaydı, yeniden seçimde bir çoğunluk isteyecek ve ondan sonra alacaktık bu kararı. Ama verdiği destek için Sayın Bahçeli’ye bu noktada müteşekkiriz. Sayın Bahçeli bize bu fırsatı verdiği için Türkiye adına, istikbalimiz adına, çocuklarımız adına minnet borçluyuz” diye cevap verdi.

-“AHMET HAKAN DA ‘EVET’ ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYOR”

Gazeteci Ahmet Hakan’ın dünkü yazısında yer alan, "Hayırcı 7 kişi bir araya geldiğinde bedenleriyle 'HAYIR' yazabiliyor. Evet’in böyle bir şansı yok. Evet garip, evet mazlum, evet sahipsiz, evet mağdur, evet biçare, evet parya" şeklindeki ifadelerine ilişkin soruya Gökçek, şu cevabı verdi:

“Ahmet’in bana söyledikleri ve yazdıkları başka. Geçen gün telefonda sohbet ettik. ‘Evet’ çıkacağı konusunda anlaştık. Yüzde olarak ne çıkacak iddiaya girelim dedik. Ben ‘yüzde 55’in altında olursa ne istersen alayım’ dedim. O da ‘57’nin altında olursa al’ dedi. Yani 55’i kabul etmiş. İddiaya giremedi benimle. Evet konusunda tereddütleri yok da yazdığı çizdiği alanlar, ‘hayır'cıları tatmin etmek zorunda. Hürriyet, 'hayır'cılara yönelik bir gazete. 'Hayır'cılar bunu okuyunca mest oluyor ve alkışlıyorlar Ahmet’i.

Eğer, Ahmet ‘evet’ çıkmaz diyorsa, kendisi buraya gelsin, öyle bir şekilden şekle sokarım ki ‘E’ harfini kendi başına yaptırırım ona :))

Ahmet’i son bir haftadır gerçekten yazıları nedeniyle çok alkışladım. Ahmet doğruları da yazar. Ama zaman zaman karşı tarafı tatmin etmek için, onların da hoşuna giden bir şeyleri yazmak zorunda.

Ahmet kendisini okutuyor, bazen saçmalıyor, bazen de güzel yazıyor ama okutuyor.”

-"3 DÖNEM KALDIRILIRSA, YENİDEN DÜŞÜNÜRÜM"

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 5. dönemini tamamlamak üzere olan ve bir dönem daha adaylık düşünüp düşünmediği de sorulan Başkan Gökçek, bu konuda AK Parti içinden de bu konuyu sürekli gündeme getirdiğini ilişkin çeşitli eleştiriler de aldığını, ancak sürekli sorulduğu için cevap verdiğini kaydederek, “Bizde 3 dönem var. Benim de AK Parti’den 3. dönemim. Bunu kaldırırlarsa yeniden düşünürüm. Ama ben düşünürüm de Cumhurbaşkanım inşallah o dönem başkanım olacak, Allah izin verir de onlar da uygun görürlerse tabi” cevabını verdi.

Kendisinin neden milletvekilliği veya bakanlık gibi bir görev düşünüp düşünmediği de sorulan Başkan Gökçek, belediye başkanlığını sevdiğini ve yaptığı eserleri gördüğü zaman mutlu olduğunu da söyledi.

Gökçek, CHP’li Muharrem İnce ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na ilişkin bir soruya da, birinin mahalle mahalle, diğerinin de muhtar muhtar dolaştığını ifade ederek, her iki ismin de referandumdan “evet” çıkması durumunda, CHP Genel Başkanlığı için uğraş vereceklerini, bu süreci de fırsat bilerek Türkiye’yi dolaştıklarını ifade etti.