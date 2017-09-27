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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir kez daha vatandaşın oylarıyla Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir kez daha vatandaşın oylarıyla Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildi
ORC’NİN 30 BÜYÜKŞEHİR’DE YAPTIĞI KAMUOYU ARAŞTIRMASINDA, BAŞKAN GÖKÇEK, ANKARALILARIN YÜZDE 62.5 ORANINDA DESTEĞİNİ ALARAK TÜRKİYE’DEKİ 30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ARASINDA 1. OLDU

ORC Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılan son ankette, 30 Büyükşehir Belediyesi arasında vatandaşların en başarılı bulduğu belediye Başkanı, yüzde 62.5 oranındaki oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu.

ORC Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen “Yerel Yönetimler Araştırması Eylül 2017” başlıklı araştırmada, 30 Büyükşehir’de yaşayan vatandaşa belediyelerinin “sosyal yardımlar, yeşil alan ve parklar, ulaşım, çevre düzenlemesi ve temizliği, kent estetiği” hizmetleri konusunda düşünceleri soruldu.

Vatandaşların Büyükşehir Belediye hizmetleri ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla 18-25 Eylül tarihleri arasında 12 bin 305 kişi ile bilgisayar destekli telefon görüşmesi ile yapılan anket sonucunda, Başkan Gökçek, Ankaralıların yüzde 62.5 oranında desteğini alarak Büyükşehir Belediye başkanları arasında en yüksek yüzdeye ulaştı.

Araştırma sonucunda Başkan Gökçek’i 2. sırada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel (Yüzde 60.6), Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (Yüzde 59.0), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu (Yüzde 58.1) ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır (yüzde 57.5) takip etti.

“Beni Eylül 2017'de en başarılı belediye başkanı seçen Ankaralılara teşekkürler..." diyerek anket sonucunu Twitter hesabından duyuran başkan Gökçek, duygularını ise,  “Hakkımda kampanya başlatan; Aydınlık, Özgür Gündem, Sözcü, Birgün, Oda TV ve benzerleri kuduracak ama... Biraz da onlar düşünsün”  diye dile getirdi.

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